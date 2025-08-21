Recuperan más de cinco toneladas de mercancía robada en Guadalupe

La Agencia Estatal de Investigaciones logró recuperar más de cinco toneladas de mercancía robada, tras realizar un cateo en una bodega ubicada en la colonia Campestre La Silla, en el municipio de Guadalupe.

El aseguramiento fue resultado de una investigación relacionada con el robo de un tráiler cargado con material plástico.

Durante el operativo realizado en una bodega situada sobre la calle Peñón Blanco, las autoridades recuperaron cinco mil 344 kilogramos de producto correspondiente a botellas de plástico.

De acuerdo con la información oficial, se aseguraron 18 sacos jumbo que contenían botellas de plástico y un saco jumbo con hojuela de plástico, también relacionado con el producto robado.

La mercancía, valuada en cerca de un millón de pesos, fue reportada como robada en la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la colonia Bosques de la Huasteca en Santa Catarina.

Según las autoridades, en ese punto varios hombres armados interceptaron al conductor del tráiler y lo sometieron para poder descargar la carga.

Tras el hallazgo, el inmueble quedó bajo resguardo, mientras continúan las indagaciones para detener a los responsables del robo.

