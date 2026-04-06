Recuperan en camioneta robada en autolavado de Saltillo

Una camioneta reportada como robada en un autolavado de Saltillo fue localizada en el estado de San Luis Potosí, tras un operativo coordinado entre autoridades de ambas entidades.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, el vehículo —una Chevrolet Trax modelo 2017— fue sustraído el pasado 3 de abril en un negocio ubicado en la colonia Oceanía Bulevares.

La unidad fue ubicada en la colonia Rinconada de Santiago, en la capital potosina, luego de un seguimiento realizado por el Agrupamiento contra Robo de Vehículos y la Unidad de Policía Cibernética.

Para dar con su paradero, se analizaron videograbaciones del sistema de monitoreo del Centro de Control y Comando de Saltillo, así como del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, lo que permitió rastrear el desplazamiento del vehículo fuera del estado.

En la recuperación participaron también elementos de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, quienes colaboraron en la localización de la unidad.

Autoridades informaron que el presunto responsable ya se encuentra identificado y que continúan las investigaciones en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila para su detención.

El caso forma parte de las acciones de seguimiento a delitos patrimoniales, en los que el uso de tecnología de videovigilancia ha permitido ubicar unidades robadas incluso fuera de la entidad.

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