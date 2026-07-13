Reduce Gobierno deuda estatal en casi mil millones de pesos

El gobernador Américo Villarreal dijo que han reforzado las tareas de rendición de cuentas, la transparencia y el control del ejercicio de los recursos públicos

Durante la ceremonia cívica de honores a la bandera, el gobernador Américo Villarreal Anaya dijo que han reforzado las tareas de rendición de cuentas, la transparencia y el control del ejercicio de los recursos públicos a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Ahora hay mayor supervisión y procedimientos estrictos y preventivos y de cualquier conducta de falta de ética, obramos en consecuencia en materia de finanzas públicas, cuidamos un buen desempeño y tenemos aumentos importantes en la captación de recursos propios”, y agregó:

“Nos cuesta menos el servicio de la deuda pública estatal y sin comprometer las operaciones del gobierno, somos la primera administración que hoy en día tiene menos deuda de la que recibimos en tres años y medio”, aseguró.

Durante el evento realizado en el Polyforum Victoria, Villarreal Anaya dijo que la deuda estatal se redujo en casi 1,000 millones de pesos y el balance que hacen las calificadoras sobre la solvencia y expectativas financieras, está entre las mejores del país.

“Entonces esta búsqueda de movernos y servir inspirados en el humanismo mexicano en esta y en la fecunda historia, política y social que hemos recibido como herencia, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes tenemos el honor de servir desde el gobierno de Tamaulipas, honor y responsabilidad que compartimos cada uno de los presentes con la presidenta de México, para que nuestro país siga haciendo historia y rescatando las mejores obras e ideas que han conseguido cada una de las grandes transformaciones que vienen de atrás, y que hoy continúan en favor del pueblo mexicano y tamaulipeco”, puntualizó.