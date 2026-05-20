UAdeC reduce 40% de deuda heredada: dice rector Octavio Pimentel

La Universidad Autónoma de Coahuila logró reducir alrededor del 40 por ciento de la deuda financiera con la que recibió la actual administración, como parte de una estrategia conjunta con el Gobierno de Coahuila y autoridades fiscales para sanear las finanzas de la institución.

El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, informó que el proceso ha requerido ajustes financieros, medidas de austeridad y trabajo coordinado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de respaldo estatal para estructurar mecanismos de pago y regularización.

Explicó que la universidad mantiene comunicación constante tanto con el SAT nacional como con autoridades locales para avanzar en un esquema que permita disminuir la presión financiera sin comprometer la operación académica.

Pimentel reconoció que el saneamiento avanza de manera gradual debido a que, además del pago de adeudos, la universidad enfrenta la necesidad de invertir en mantenimiento, equipamiento y ampliación de espacios educativos ante el crecimiento de matrícula solicitado por la Federación.

Señaló que durante años se dejaron rezagadas necesidades de infraestructura dentro de la universidad, situación que ahora obliga a destinar recursos también a rehabilitación y dignificación de instalaciones.

El rector añadió que otro de los retos financieros más importantes para la institución continúa siendo el sistema pensionario universitario, tema que calificó como una presión constante para las finanzas de la máxima casa de estudios.

Pese a ello, aseguró que la universidad mantiene el compromiso de cumplir obligaciones fiscales y fortalecer su estabilidad económica, con la expectativa de presentar avances más significativos antes de concluir el año.

También reconoció el respaldo de legisladores federales de Coahuila, quienes —dijo— impulsaron mejores condiciones presupuestales para las universidades públicas, particularmente en temas relacionados con pensiones y financiamiento educativo.

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