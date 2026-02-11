Podcast
Whats_App_Image_2026_02_11_at_6_32_23_PM_de94a25ae9
Tamaulipas

Tamaulipas reduce deuda y destaca en proyectos energéticos

Américo Villarreal informó pago de 819 mdp de deuda y refinanciamientos con sobretasa mínima; destacan proyectos de gasoductos, energía y presupuesto social

  • 11
  • Febrero
    2026

El Gobernador Américo Villarreal Anaya anunció en conferencia de prensa que, hasta la fecha, el estado ha logrado cubrir 819 millones de pesos de la deuda pública, reduciendo el monto inicial de 15,924 millones de pesos a 15,105 millones de pesos.

Este esfuerzo ha permitido alcanzar la menor sobre tasa promedio del 0.40% en todos los procesos de refinanciamiento realizados en los últimos 16 meses a nivel nacional.

Durante la conferencia realizada en el salón independencia de palacio de gobierno, Villarreal Anaya, estuvo acompañado por la titular de la Secretaría de Economía, Ninfa Cantú Deándar, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, y el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez. En esta reunión, se destacó que el presupuesto de egresos 2026 prioriza recursos destinados al bienestar social, educación, servicios de salud y seguridad pública.

Los proyectos en curso posicionan a Tamaulipas como un referente en el país, destacándose como el segundo lugar nacional en generación de energía con 8,569 MW en 2025, así como en capacidad eólica con 1,722 MW, alcanzando también el 10% de la producción de petrolíferos.

Entre los proyectos energéticos destacados se encuentran el Campo Trión, el Plan de Fortalecimiento de la CFE, que invertirá más de 436 millones de pesos, y el gasoducto Libramiento Reynosa, que presenta un avance del 97%. 

Además, se incluyen el gasoducto Soto La Marina-Victoria, la planta de etanol a partir de sorgo, las plantas de pirólisis de residuos neumáticos y plásticos, la granja fotovoltaica en Tula, las gasolineras del pueblo, y el programa de electrificación al 100%, todos los cuales posicionan al estado en los primeros lugares del ranking nacional en desarrollo energético.


