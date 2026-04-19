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Coahuila

Reduce matrícula en zonas rurales y analizan fusión de escuelas

Educación indicó que estos ajustes forman parte de una estrategia para optimizar recursos humanos y garantizar la continuidad del servicio educativo.

  • 19
  • Abril
    2026

La migración hacia zonas urbanas y los cambios demográficos están provocando una disminución en la matrícula de escuelas rurales en Coahuila, lo que ha llevado a las autoridades educativas a evaluar posibles ajustes, incluida la fusión de planteles.

¿Por qué disminuye la matrícula en escuelas rurales?

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, explicó que este fenómeno responde a la movilidad de las familias que buscan mejores oportunidades económicas y acceso a servicios en ciudades, lo que impacta directamente en la permanencia de alumnos en comunidades alejadas.

Monitoreo de cambios demográficos en Coahuila

Señaló que la Secretaría mantiene un monitoreo constante de estos cambios en coordinación con instancias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI)Consejo Nacional de Población de México (CONAPO), con el objetivo de adaptar la planeación educativa a la realidad de cada región.

Ante la baja en el número de estudiantes, algunas escuelas han tenido que reorganizarse, lo que incluye la concentración de alumnos en un solo plantel dentro de una misma comunidad o el traslado a otros centros educativos para completar grupos.

Estrategia para optimizar recursos educativos

El funcionario indicó que, aunque el número de escuelas rurales representa un porcentaje menor dentro del sistema educativo estatal, estos ajustes forman parte de una estrategia para optimizar recursos humanos y garantizar la continuidad del servicio educativo.

Expansión urbana cambia clasificación de planteles

Asimismo, destacó que la expansión de las zonas urbanas también ha modificado la clasificación de algunos planteles, que han pasado de ser rurales a semiurbanos o urbanos, lo que influye en su operación y matrícula.

Revisión permanente de la planeación educativa

Garza Fishburn agregó que cada nivel educativo aplica criterios específicos para tomar decisiones sobre la permanencia o reorganización de escuelas, en un proceso que se revisa de manera permanente.


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