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Refuerza Matamoros acciones de prevención contra el dengue
Estas acciones buscan fortalecer la participación ciudadana, al considerar que la colaboración es fundamental para combatir la proliferación del mosquito
Por El Horizonte | 30 Junio 2026
Con el propósito de proteger la salud de las familias de Matamoros, el Gobierno Municipal mantiene y fortalece las Brigadas Permanentes de Saneamiento en diversos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia para prevenir la propagación del dengue.
Las cuadrillas municipales llevan a cabo recorridos en distintas colonias para eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor, además de distribuir abate y promover entre la población medidas de prevención que permitan reducir el riesgo de contagios.
Estas acciones buscan fortalecer la participación ciudadana, al considerar que la colaboración entre autoridades y habitantes es fundamental para combatir la proliferación del mosquito.
Llaman a la ciudadanía a sumarse a la prevención del dengue
Autoridades municipales señalaron que la prevención del dengue comienza desde casa; sin embargo, subrayaron que el trabajo coordinado con la comunidad permite ampliar el impacto de las labores sanitarias y disminuir los riesgos para la salud pública.
Por ello, exhortaron a la población a mantenerse atenta a la programación de las brigadas y participar activamente cuando estas visiten sus colonias, contribuyendo a la creación de entornos más limpios, saludables y seguros para todas las familias.