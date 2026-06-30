Refuerza Matamoros acciones de prevención contra el dengue

Estas acciones buscan fortalecer la participación ciudadana, al considerar que la colaboración es fundamental para combatir la proliferación del mosquito

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Con el propósito de proteger la salud de las familias de Matamoros, el Gobierno Municipal mantiene y fortalece las Brigadas Permanentes de Saneamiento en diversos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia para prevenir la propagación del dengue.

Las cuadrillas municipales llevan a cabo recorridos en distintas colonias para eliminar posibles criaderos del mosquito transmisor, además de distribuir abate y promover entre la población medidas de prevención que permitan reducir el riesgo de contagios.

Estas acciones buscan fortalecer la participación ciudadana, al considerar que la colaboración entre autoridades y habitantes es fundamental para combatir la proliferación del mosquito.

Llaman a la ciudadanía a sumarse a la prevención del dengue

Autoridades municipales señalaron que la prevención del dengue comienza desde casa; sin embargo, subrayaron que el trabajo coordinado con la comunidad permite ampliar el impacto de las labores sanitarias y disminuir los riesgos para la salud pública.

Por ello, exhortaron a la población a mantenerse atenta a la programación de las brigadas y participar activamente cuando estas visiten sus colonias, contribuyendo a la creación de entornos más limpios, saludables y seguros para todas las familias.