Registra Matamoros incremento de atropellamientos viales

Ciudadanos señalaron mayor conciencia tanto de conductores como de peatones, sin embargo, insisten en que es urgente mejorar la infraestructura urbana.

El incremento de atropellamientos en la ciudad mantiene en alerta a autoridades y ciudadanos, quienes advierten que la combinación de exceso de velocidad, falta de infraestructura vial y poca cultura de respeto al reglamento están provocando un escenario cada vez más riesgoso para los peatones.

El director de Tránsito Municipal, René Santiago Rodríguez, informó que en lo que va del periodo reciente se han registrado entre 13 y 14 atropellamientos, algunos de ellos de gravedad. Precisó que las avenidas principales concentran la mayoría de estos incidentes, particularmente donde circulan motociclistas a altas velocidades.

El funcionario señaló que hasta el 90 por ciento de los atropellamientos están relacionados con el exceso de velocidad, por lo que se han intensificado operativos, incluyendo acciones antialcohol y recorridos constantes de vigilancia. Asimismo, destacó que se está reforzando la aplicación del Reglamento de Tránsito, principalmente hacia motociclistas que incumplen los límites permitidos.

Pese a estos esfuerzos, ciudadanos consideran que las medidas no son suficientes. Habitantes de sectores como el fraccionamiento Valle de Casablanca 2, en las inmediaciones de Soriana Sendero, denuncian condiciones de alto riesgo, especialmente por la falta de alumbrado público, ausencia de topes y problemas de vialidad derivados de vehículos estacionados en doble fila.

Vecinos señalaron que en esa zona han ocurrido atropellamientos graves, incluyendo casos donde peatones han sido arrastrados por vehículos. Además, la presencia de un tianguis y el constante flujo vehicular dificultan la visibilidad al momento de cruzar, lo que incrementa el peligro, sobre todo para estudiantes que transitan diariamente hacia escuelas cercanas.

Aunque existe semaforización en el área, los residentes aseguran que no es suficiente ante la falta de orden vial y vigilancia permanente. También acusan que las autoridades solo acuden tras registrarse accidentes, sin dar seguimiento a soluciones como la instalación de reductores de velocidad o mayor presencia de agentes de tránsito.

La ciudadanía reconoce que también hace falta mayor conciencia tanto de conductores como de peatones, sin embargo, insiste en que es urgente mejorar la infraestructura urbana y reforzar la vigilancia en puntos críticos.

El aumento de atropellamientos en Matamoros evidencia una problemática multifactorial que requiere acciones coordinadas entre autoridades y sociedad, con el objetivo de prevenir más accidentes y garantizar la seguridad de quienes transitan por la ciudad.