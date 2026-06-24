Despidos afectan a 15 mil obreros en Matamoros

El sector maquilador registra recortes que impactan a miles de trabajadores, generando incertidumbre y afectaciones en la economía local

El titular del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIM), Juan Villafuerte, informó que en Heroica Matamoros se han visto afectados aproximadamente 15 mil trabajadores en los últimos meses, principalmente en el sector maquilador.

De acuerdo con el dirigente, desde el año pasado comenzaron a registrarse recortes de personal y ajustes en diversas empresas importantes, situación que ha continuado durante este año, generando incertidumbre entre la base trabajadora.

Señaló que, aunque algunos movimientos laborales reflejan intentos de recuperación, aún no se tiene un panorama claro que permita hablar de una reactivación total del empleo en la región.

Villafuerte explicó que la pérdida de puestos laborales impacta directamente en la economía local, ya que disminuye el poder adquisitivo de las familias y, en consecuencia, afecta al comercio y consumo en el municipio.

Finalmente, reiteró la necesidad de impulsar estrategias que permitan estabilizar el empleo y brindar mayor certidumbre a los trabajadores ante las condiciones actuales del mercado laboral.