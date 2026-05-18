Concha Acústica de Matamoros avanza rumbo al Mundial

El secretario de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño, informó que la obra de remodelación y renovación de la Concha Acústica presenta un avance del 65 por ciento, como parte de los trabajos de mejoramiento de espacios públicos en la ciudad.

El funcionario detalló que el proyecto contempla la modernización de la infraestructura para brindar un espacio más adecuado a eventos culturales, artísticos y de convivencia social, beneficiando a las familias matamorenses.

Asimismo, señaló que se tiene como objetivo concluir los trabajos el próximo 11 de junio, fecha en la que se prevé que el recinto esté listo para la transmisión del primer partido mundialista de la Selección Mexicana, lo que permitiría reunir a la ciudadanía en un ambiente público y seguro.

Treviño destacó que los avances continúan conforme a lo programado, por lo que se mantienen los esfuerzos para cumplir con los tiempos establecidos y ofrecer un espacio renovado que fortalezca la vida cultural y social del municipio.

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