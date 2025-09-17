Cerrar X
EH_UNA_FOTO_0d7a284c0f
Tamaulipas

Registran bajas ventas en Reynosa durante festejos patrios

Las ventas en Reynosa durante las recientes Fiestas Patrias decepcionaron al sector comercial, al ubicarse por debajo de las expectativas de la CANACO

  • 17
  • Septiembre
    2025

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa (CANACO SERVYTUR) dio a conocer que las ventas registradas durante las recientes Fiestas Patrias estuvieron por debajo de las expectativas del sector.

De acuerdo con el organismo empresarial, el incremento en las ventas se ubicó apenas entre un 5% y un 8%, cuando se esperaba alcanzar un rango de entre 12% y 15%.

Entre los factores que limitaron el crecimiento destacan el gasto que las familias realizaron en el regreso a clases, la presión inflacionaria en productos y servicios básicos, así como la competencia desleal del comercio informal.

Aunque giros como restaurantes, bares, abarrotes y la venta de artículos alusivos a la festividad mostraron cierta actividad, el dinamismo económico general no alcanzó los niveles proyectados.

La CANACO Reynosa planteó la necesidad de impulsar una estrategia conjunta con el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, para fomentar el consumo local y organizar eventos que atraigan turismo a la ciudad.

Con estas acciones, el comercio organizado busca fortalecer la economía regional y brindar mejores oportunidades a los comerciantes establecidos.

El organismo empresarial reiteró su compromiso con la defensa del sector formal y el impulso a iniciativas que fortalezcan la economía local en beneficio de la comunidad.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_10_e7a55d3e25
Amplían horario del carril SENTRI en Reynosa para estudiantes
EH_UNA_FOTO_08901987b6
Impulsan inversión binacional en Encuentro Regional de Negocios
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_18_at_6_15_31_PM_1_21294669c4
Más de 96 mil participarán en Simulacro Nacional en Coahuila
Whats_App_Image_2025_09_18_at_6_04_12_PM_0d1dcb1360
Vuelven filas para cruce fronterizo por revisiones militares
Whats_App_Image_2025_09_18_at_6_58_37_PM_0392577012
Buscará Samuel García incrementar ayuda para la Cruz Roja
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
publicidad
×