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Finanzas

Mercados globales registran balance positivo durante abril

El Dow Jones registró una ganancia de 7.14%, luego de caer 5.38% en marzo, siendo el mayor incremento desde noviembre de 2024

  • 04
  • Mayo
    2026

El mercado de capitales cerró el mes de abril con ganancias generalizadas ante una menor aversión al riesgo por la guerra en Medio Oriente.  

En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 7.14%, luego de caer 5.38% en marzo, siendo el mayor incremento desde noviembre del 2024.  

El Nasdaq Composite mostró un avance de 15.29%, luego de dos meses de caídas, siendo la mayor ganancia desde abril del 2020 y alcanzando un nuevo máximo histórico de 24,935.60 puntos.  

Por su parte, el S&P 500 ganó 10.42% en el mes, luego de dos meses de caídas.  

“Asimismo, el índice mostró su mayor ganancia mensual desde noviembre del 2022 y alcanzó un nuevo máximo histórico de 7,219.83 en la sesión del 30 de abril".

"Al interior, resaltaron los avances mensuales de los sectores: servicios de comunicación, de 18.43%, tecnologías de la información con 17.44%, consumo discrecional con 11.71% e inmobiliario con 8.61 por ciento”, explicó Grupo Financiero Base en un reporte. 

En Europa, por otro lado, el STOXX 600 registró una ganancia de 4.83%, luego de caer 8.00% en marzo.  

El DAX alemán mostró un avance en el mes de 7.11%, siendo la mayor ganancia desde enero del 2025.  

Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 1.99%, luego de caer 6.73% en marzo.  

En México sí hubo pérdida, ya que el IPC de la BMV cerró el mes con una pérdida de 1.10%, cayendo por segundo mes al hilo.  

Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Sureste con -11.87%, Alsea con -11.11%, Grupo Aeroportuario del Centro -9.76%, Gentera con -9.69% y Genomma Lab con -9.05 por ciento.


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