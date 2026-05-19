Empresas registran pérdidas millonarias por conflicto en Irán

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ya le ha costado a las empresas de todo el mundo al menos $25,000 millones de dólares, y la factura sigue aumentando.

Un repaso de los comunicados corporativos desde el inicio del conflicto por parte de empresas que cotizan en Estados Unidos, Europa y Asia muestra que las empresas enfrentan precios energéticos en alza, cadenas de suministro fracturadas y rutas comerciales cortadas por el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz.

Al menos 279 empresas han citado la guerra como motivo para adoptar medidas defensivas destinadas a mitigar el impacto financiero, entre ellas subidas de precios y recortes de producción, según muestra el análisis elaborado por Reuters.

Otras han suspendido los dividendos o las recompras de acciones, han despedido temporalmente a personal, han añadido recargos por combustible o han solicitado ayuda gubernamental de emergencia.

Esta agitación, la última de una serie de acontecimientos globales desconcertantes para las empresas tras la pandemia y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, está moderando las expectativas para el resto del año, ya que hay pocas perspectivas de que se alcance pronto un acuerdo para ponerle fin al conflicto.

“Este nivel de declive del sector es similar al que observamos durante la crisis financiera mundial e incluso superior al de otros periodos de recesión”, dijo a los analistas Marc Bitzer, director ejecutivo de Whirlpool, esto luego de que la empresa redujera a la mitad sus previsiones para todo el año y suspendiera el pago de dividendos.

A medida que se ralentiza el crecimiento, según los analistas, el poder de fijación de precios se debilitará y los costos fijos serán más difíciles de absorber.

Además, consideraron que es probable que las subidas de precios sostenidas alimenten la inflación, lo que perjudicará la ya debilitada confianza de los consumidores.

“Los consumidores están posponiendo la sustitución de productos y optando por repararlos”, dijo Bitzer al respecto.

Aumento en suministros

El fabricante de electrodomésticos no está solo. Empresas como Procter & Gamble, Karex y Toyota han advertido del creciente impacto a medida que el conflicto entra en su tercer mes.

El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz ha impulsado los precios del petróleo por encima de los $100 dólares el barril, más de un 50% por encima de los niveles previos a la guerra.

El cierre ha disparado los costos de transporte, ha reducido el suministro de materias primas y ha cortado rutas comerciales vitales para el flujo de mercancías.

Se han visto afectados los suministros de fertilizantes, helio, aluminio, polietileno y otros insumos clave.

Una quinta parte de las empresas ha señalado un impacto por la guerra.

Lo que pasó con los aranceles

Para poner las cifras en contexto, en octubre del año pasado cientos de empresas habían señalado más de $35,000 millones de dólares en costos derivados de los aranceles de 2025 del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las aerolíneas representan la mayor parte de los costos cuantificados relacionados con la guerra, con casi $15,000 millones de dólares, ya que los precios del combustible para aviones casi se han duplicado.

A medida que el cuello de botella se prolonga, más empresas de otros sectores están dando la voz de alarma.

La japonesa Toyota advirtió de un impacto de $4,300 millones de dólares, mientras que P&G estimó una merma de $1,000 millones de dólares en sus beneficios después de impuestos.

McDonald's dijo a principios de este mes que esperaba una mayor inflación de los costos a largo plazo debido a las continuas interrupciones de la cadena de suministro, un tipo de valoración que hasta hace poco se había limitado a las conferencias sobre resultados industriales.

El aumento de los precios del combustible está afectando a la demanda de los consumidores con rentas más bajas, dijo el director ejecutivo, Chris Kempczinski, quien añadió que "los elevados precios de la gasolina son el principal problema al que nos enfrentamos en este momento".

En total, casi 40 empresas de los sectores industrial, químico y de materiales han anunciado que subirán los precios debido a su dependencia del suministro petroquímico de Oriente Medio.

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