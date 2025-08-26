Cerrar X
Tamaulipas

Rescatistas de Reynosa evitan que adolescente se lance de antena

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa lograron frustrar un intento de suicidio de un adolescente de 16 años

  • 26
  • Agosto
    2025

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Reynosa lograron frustrar un intento de suicidio luego de que una adolescente de 16 años escalara una antena de telecomunicaciones con la intención de arrojarse al vacío.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, aunque la dependencia decidió darlos a conocer hasta ahora a través de sus redes sociales como medida de prevención y para concientizar a las familias sobre la importancia de atender la salud emocional de sus integrantes.

La joven, en evidente estado de depresión y con alteraciones emocionales, fue localizada en la parte más alta de la estructura.

Rescatistas subieron hasta el punto donde se encontraba y, tras entablar un diálogo con ella, lograron establecer confianza para asegurarla a un arnés y proceder a un descenso controlado.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que este tipo de intervenciones requieren un alto grado de coordinación y paciencia, ya que la prioridad es salvaguardar la vida de la persona sin ponerla en mayor riesgo.

Asimismo, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse atentos a los signos de depresión, enojo u otros estados emocionales que puedan llevar a familiares, amigos o vecinos a tomar decisiones drásticas, subrayando la importancia de brindar acompañamiento y buscar ayuda profesional en estos casos para prevenir tragedias.


