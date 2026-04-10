Rescata Protección Civil a tlacuache atrapado en vehículo

Elementos de Protección Civil de Nuevo León realizaron el rescate de un tlacuache que se encontraba atorado en el motor de un vehículo en calles del centro de Monterrey.

Los hechos ocurrieron en el cruce de José Garibaldi y Padre Mier, donde los rescatistas de Protección Civil de Nuevo León realizaron maniobras para extraer al animal de un taxi, logrando liberarlo sin causarle daño.

Tras el rescate, el tlacuache fue puesto a salvo en un área segura, sin que se reportaran riesgos adicionales en el lugar.





Comentarios