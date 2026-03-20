Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
82723299_1802_4e26_8720_466d5d10a81b_8ade20009b
Nuevo León

Encabeza Protección Civil jornada de prevención en FACPYA

Asimismo, estudiantes y personal participaron en dinámicas interactivas para familiarizarse con el trabajo de bomberos, paramédicos y rescatistas

  • 20
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención entre la comunidad universitaria, Protección Civil Nuevo León llevó a cabo una jornada de concientización en la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Participación de comunidad universitaria

El evento reunió a estudiantes, docentes y personal administrativo bajo el lema “Segundos que cambian vidas: riesgos reales, decisiones responsables”, en colaboración con corporaciones de auxilio estatales y municipales del área metropolitana.

Autoridades presentes en el evento

La jornada fue encabezada por el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos Cavazos, junto a la directora de FACPYA, Adriana Garza Elizondo, así como autoridades universitarias y de prevención.

828b5ded-3f28-4efb-873b-b2984bda5696.jpeg

Durante las actividades se realizaron demostraciones de extracción vehicular mediante la simulación de un accidente, donde rescatistas auxiliaron a dos personas lesionadas.

Capacitación en primeros auxilios

Además, se impartieron pláticas y conferencias sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y prevención de incendios.

Como parte de la exhibición, se presentó la unidad canina K9, así como maniobras aéreas de un helicóptero de Protección Civil, lo que permitió a los asistentes conocer de cerca las labores de rescate y emergencia.

bfddf77e-e00a-40fd-8240-e1910825fcc7.jpeg

Participación interactiva de asistentes

Asimismo, estudiantes y personal participaron en dinámicas interactivas para familiarizarse con el trabajo de bomberos, paramédicos y rescatistas.

El principal objetivo fue generar conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar el celular al volante o exceder los límites de velocidad, especialmente ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa.

En la jornada participaron diversas corporaciones, entre ellas Fuerza Civil, Protección Civil UANL, cuerpos de bomberos de distintos municipios, CRUM y autoridades de movilidad, quienes reforzaron el mensaje de prevención y responsabilidad.

9a4e6d7d-2eb1-40bb-a3ae-a64d58b5fefb.jpeg

Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención entre la comunidad universitaria, Protección Civil Nuevo León llevó a cabo una jornada de concientización en la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Participación de comunidad universitaria

El evento reunió a estudiantes, docentes y personal administrativo bajo el lema “Segundos que cambian vidas: riesgos reales, decisiones responsables”, en colaboración con corporaciones de auxilio estatales y municipales del área metropolitana.

Autoridades presentes en el evento

La jornada fue encabezada por el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos Cavazos, junto a la directora de FACPYA, Adriana Garza Elizondo, así como autoridades universitarias y de prevención.

828b5ded-3f28-4efb-873b-b2984bda5696.jpeg

Durante las actividades se realizaron demostraciones de extracción vehicular mediante la simulación de un accidente, donde rescatistas auxiliaron a dos personas lesionadas.

Capacitación en primeros auxilios

Además, se impartieron pláticas y conferencias sobre primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y prevención de incendios.

Como parte de la exhibición, se presentó la unidad canina K9, así como maniobras aéreas de un helicóptero de Protección Civil, lo que permitió a los asistentes conocer de cerca las labores de rescate y emergencia.

bfddf77e-e00a-40fd-8240-e1910825fcc7.jpeg

Participación interactiva de asistentes

Asimismo, estudiantes y personal participaron en dinámicas interactivas para familiarizarse con el trabajo de bomberos, paramédicos y rescatistas.

El principal objetivo fue generar conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar el celular al volante o exceder los límites de velocidad, especialmente ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa.

En la jornada participaron diversas corporaciones, entre ellas Fuerza Civil, Protección Civil UANL, cuerpos de bomberos de distintos municipios, CRUM y autoridades de movilidad, quienes reforzaron el mensaje de prevención y responsabilidad.

9a4e6d7d-2eb1-40bb-a3ae-a64d58b5fefb.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_20_at_5_21_19_PM_7daaee641b
Avanza un 50% construcción de C4 sur de Monterrey
volcadura_camion_ramos_arizpe1_988ad36211
Vuelca transporte de personal con 18 pasajeros en Ramos Arizpe
atropello_moto_trailer_ramos_arizpe_bd11488468
Choque entre tráiler y moto en Ramos Arizpe deja un lesionado
publicidad

Últimas Noticias

EH_OJOS_e3515696d3
Vinculan a Érik “N” por abuso sexual agravado en Tijuana
sutanes_406cf33000
Sultanes Femenil vence a Diablos y lidera la Serie de la Reina
incendio_corea_del_sur_e3369ee757
Explosión en fábrica de Corea del Sur deja 10 fallecidos
publicidad

Más Vistas

record_recoleccion_rio_af32027bb6
Va Nuevo León por récord mundial de voluntarios limpiando el río
Casa_Karina_Barron_7735034b0b
Casa donde vivía Karina Barrón es puesta a la venta
nl_cruce_trenes_96025e3034
Van legisladores federales contra cruces mortales del tren
publicidad
×