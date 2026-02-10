Podcast
Coahuila

Peces muertos vuelve a encender alertas en Ciudad Deportiva

Autoridades atribuyen la muerte a agua contaminada, sobrepoblación y bajo oxígeno; retiran peces y admiten que el fenómeno es recurrente

  • 10
  • Febrero
    2026

Visitantes de la Ciudad Deportiva de Saltillo se encontraron nuevamente con un escenario preocupante en el lago artificial del complejo, donde se reportó la presencia de miles de peces sin vida flotando en el agua.

El suceso, que se ha repetido en años anteriores, fue ampliamente difundido a través de redes sociales, generando inquietud entre la ciudadanía por el estado ambiental de este espacio recreativo.

Autoridades estatales vinculadas al deporte y mantenimiento del área informaron que este fenómeno estaría asociado a diversos factores, entre ellos la llegada de agua contaminada desde distintos puntos de la ciudad, así como la alta concentración de peces en el lago.

A esto se suma la disminución de oxígeno en el agua, condición que provoca un colapso en el ecosistema y deriva en la muerte masiva de las especies que habitan el cuerpo de agua artificial.

Ante esta situación, los responsables del lugar indicaron que las acciones se limitan a la recolección y retiro de los peces muertos para evitar afectaciones sanitarias y malos olores para quienes acuden a realizar actividades deportivas y recreativas.

No obstante, reconocieron que se trata de un proceso recurrente y difícil de prevenir, ya que la propia dinámica natural del lago contribuye a regular la sobrepoblación existente en este espacio de la capital coahuilense.


