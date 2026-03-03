Refuerzan operativo contra basureros clandestinos en Matamoros

En Matamoros, autoridades municipales intensificaron acciones contra los basureros clandestinos detectados en distintos sectores de la ciudad, tras reportes y denuncias difundidas por ciudadanos en redes sociales.

Como parte del operativo de limpieza, cuadrillas de Servicios Públicos de Matamoros comenzaron el levantamiento de “cacharros” y residuos voluminosos como muebles, electrodomésticos y desechos acumulados en lotes y vialidades. El objetivo es eliminar focos de contaminación, mejorar la imagen urbana y prevenir riesgos sanitarios.

Las labores se realizan por zonas prioritarias donde vecinos han reportado mayor acumulación de basura, con apoyo de maquinaria pesada y rutas especiales de recolección para evitar que los residuos vuelvan a concentrarse en los mismos puntos.

Autoridades locales señalaron que, además de retirar los desechos, se mantiene vigilancia en áreas reincidentes y se promueve la participación ciudadana para denunciar tiraderos ilegales y respetar los días de recolección domiciliaria. Con estas acciones se busca reducir de forma permanente la presencia de basureros clandestinos en la ciudad.

