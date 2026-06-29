Durante la ExpoFeria, las familias disfrutaron de una cartelera artística integrada por conciertos de artistas nacionales e internacionales.

Inicio / Tamaulipas / Reúne ExpoFeria Matamoros 2026 a más de 140 mil visitantes

Más de 140 mil personas asistieron a la ExpoFeria Matamoros 2026, evento que se desarrolló del 12 al 28 de junio y que reunió a familias de la ciudad, visitantes de municipios vecinos y turistas provenientes del Valle de Texas.

La celebración se convirtió en uno de los eventos más concurridos de la región, al ofrecer una amplia variedad de actividades recreativas, culturales y artísticas que permitieron recuperar un espacio de convivencia familiar que durante años permaneció ausente en el municipio.

¿Cuántos visitantes recibió la ExpoFeria Matamoros 2026?

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la ExpoFeria Matamoros 2026 superó los 140 mil asistentes a lo largo de sus más de dos semanas de actividades, consolidándose como una de las ediciones con mayor participación ciudadana.

La afluencia de visitantes generó además una importante derrama económica para comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios, beneficiando diversos sectores productivos de la ciudad.

Asimismo, el evento contribuyó al fortalecimiento del turismo regional y proyectó una imagen positiva de Matamoros ante visitantes nacionales e internacionales.

¿Qué actividades ofreció la feria?

Durante la ExpoFeria, las familias disfrutaron de una cartelera artística integrada por conciertos de artistas nacionales e internacionales, además de espectáculos y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

El recinto contó con juegos mecánicos, área gastronómica, exposición de artesanías, espacios para emprendedores y diversas actividades recreativas, lo que permitió ampliar la oferta de entretenimiento para los asistentes.

La variedad de atractivos contribuyó a mantener una alta afluencia durante los días del evento y favoreció la participación de visitantes provenientes de distintos puntos de la región.

Concluye evento con saldo blanco

Uno de los aspectos destacados de la ExpoFeria Matamoros 2026 fue el resultado en materia de seguridad. El Gobierno Municipal informó que el evento concluyó con saldo blanco gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y dependencias municipales.

Las acciones implementadas permitieron garantizar la tranquilidad de las miles de personas que acudieron diariamente al recinto ferial para participar en las distintas actividades programadas.

Impulsa feria economía y turismo local

La administración municipal señaló que el regreso de la feria fue posible mediante gestiones realizadas para recuperar la confianza de empresarios e inversionistas que participaron en el proyecto.

De acuerdo con las autoridades, la realización del evento se concretó sin comprometer las finanzas del Ayuntamiento, mediante esquemas de colaboración con la iniciativa privada.

Con los resultados obtenidos, la ExpoFeria Matamoros 2026 dejó un precedente en materia de organización y participación ciudadana, además de fortalecer la actividad económica local y consolidar a la ciudad como sede de eventos de gran convocatoria en la región.