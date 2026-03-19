Revisan avance de obras de Semana Santa en Ramos Arizpe

El avance de obras públicas y la preparación de operativos de seguridad por Semana Santa fueron los temas centrales en la reunión de trabajo del gabinete municipal de Ramos Arizpe.

Durante el encuentro, autoridades locales realizaron una revisión de los programas en marcha para evaluar su ejecución, detectar áreas de mejora y asegurar resultados en beneficio de la población.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que se dio seguimiento a proyectos de infraestructura como la construcción del Camino del Real, así como a obras incluidas en el programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”, además de trabajos de bacheo y pavimentación.

En materia de seguridad, se abordó la planeación de operativos especiales para el próximo periodo vacacional, con la participación de corporaciones como Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil.

Estas acciones estarán enfocadas en la vigilancia de zonas urbanas, carreteras y espacios con alta afluencia de visitantes, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar condiciones de seguridad.

Las autoridades municipales señalaron que el seguimiento constante a obras y programas forma parte de una estrategia para mantener el ritmo de trabajo y responder a las necesidades de la ciudadanía.

Comentarios