Tamaulipas

Revisan medidas de seguridad en tiendas ante tragedia en Sonora

Autoridades detallarpm que se activó un operativo de verificación en varias tiendas, centros comerciales y otros negocios ubicados en tres municipios

  • 06
  • Noviembre
    2025

Luego del incendio registrado en una tienda Waldo's en el estado de Sonora, donde más de 20 personas perdieron la vida, la dirección de Protección Civil de Tamaulipas inició una revisión a fondo en establecimientos comerciales para constatar que cumplan con las medidas de seguridad establecidas por la ley, principalmente que cuenten con salidas de emergencia funcionales.

El subdirector de Protección Civil en la zona sur de Tamaulipas, Rafael Chirinos Aguilar, informó que, se activó un operativo de verificación en tiendas, centros comerciales y otros negocios ubicados en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

“Nos llamó la atención aquella tienda, creo que no tenía salida de emergencia. Aquí se van a revisar esos protocolos y cuestiones de seguridad, ya se giraron indicaciones específicas con base en la Ley de Protección Civil, que establece las obligaciones para los establecimientos y eventos públicos”.

Detalló que las inspecciones se realizan de manera coordinada entre Protección Civil municipal y estatal, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población tamaulipeca.

“La ley establece que todos los negocios deben de contar con una salida de emergencia ”.

Entre los requisitos que deben cumplir los comercios se encuentran un programa interno de Protección Civil, la señalización de salidas de emergencia y la presentación de dictámenes estructurales, eléctricos y de gas, según el giro del negocio.



El subdirector indicó que se trabaja en ocho zonas de supervisión dentro de la región sur, donde serán revisados todos los establecimientos. 

Asimismo, se implementarán capacitaciones en las cuatro brigadas básicas que exige la normativa, además de la realización de dos simulacros al año por parte de cada empresa.

“Se dará prioridad a los negocios de gran afluencia, sin descuidar otros giros que también están siendo inspeccionados. El objetivo es reforzar la cultura de la prevención y evitar tragedias como la ocurrida en Sonora”, puntualizó.











