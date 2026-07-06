Ebrard viajará a Washington por preparativos del T-MEC

Marcelo Ebrard ha encabezado los trabajos de la Secretaría de Economía en esta etapa previa a la revisión formal del tratado

Este lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que viajará a Washington, Estados Unidos, para preparar la siguiente ronda de conversaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de sus redes sociales, el funcionario federal señaló que le han solicitado información sobre sus actividades del 8 de julio, por lo que confirmó que se trasladará a la capital estadounidense para participar en los trabajos de negociación.

“Les comparto que mañana salgo en vuelo a Washington para preparar la siguiente ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC; el miércoles estaré representando los intereses de México por allá”, escribió Ebrard.

La revisión contempla comercio, inversión y competitividad

Como se recordará, ese encuentro se llevará a cabo en medio del proceso de revisión del acuerdo comercial entre los tres países de América del Norte, un mecanismo contemplado dentro del propio tratado que busca evaluar su funcionamiento y posibles ajustes.

La revisión del T-MEC contempla temas relacionados con las reglas comerciales, condiciones de inversión, competitividad regional, cadenas de suministro y disposiciones laborales, entre otros aspectos que impactan la relación económica entre México, Estados Unidos y Canadá.

México buscará defender los beneficios del acuerdo

En su postura, el gobierno mexicano ha señalado que la postura de México será defender los beneficios del acuerdo y garantizar condiciones que permitan mantener la integración productiva de la región, así como también insistir en la reducción o eliminación de aranceles.

El proceso de revisión también se desarrolla en un contexto de diálogo constante con autoridades estadounidenses, particularmente por temas como la política comercial, aranceles y la necesidad de fortalecer la producción dentro de América del Norte.

El T-MEC mantiene revisiones anuales hasta 2036

Marcelo Ebrard ha encabezado los trabajos de la Secretaría de Economía en esta etapa previa a la revisión formal del tratado, con el objetivo de coordinar la estrategia mexicana ante las próximas conversaciones con sus socios comerciales.

El T-MEC sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y entró en vigor en julio de 2020. De acuerdo con lo establecido el pasado 1 de julio, los tres países deberán realizar revisiones anuales hasta el 2036, manteniendo así su vigencia.

La próxima revisión o reunión oficial dentro de la agenda será el 20 de julio.