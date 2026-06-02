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Tamaulipas

Salud mental y reconciliación, claves ante la violencia

Especialista destaca que la reconciliación, la fe y la atención emocional son fundamentales para enfrentar la violencia y prevenir conductas de riesgo

  • 02
  • Junio
    2026

Las críticas, los problemas económicos, las decepciones amorosas y otras dificultades personales pueden afectar seriamente el estado emocional de las personas. Ante estas circunstancias, la salud mental se convierte en una prioridad y muchas personas encuentran en la espiritualidad y la fe un primer refugio para buscar apoyo.

La directora del Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación, Rosa Inés Floriano Carrera, destacó el papel que desempeña la Iglesia en el acompañamiento de quienes atraviesan momentos de sufrimiento o pérdida del sentido de la vida.

“La Iglesia, que siempre se ha reconocido que es Madre y es Maestra, debe de estar siempre presente en la vida de sus hijos, y sobre todo, con una capacidad de consolar al que arrastra sufrimiento, al que arrastra pérdida del sentido de la vida y bajo este tipo de situaciones, hacerse presente en realidades como las adicciones, la pauperización de la población y la exclusión”, expresó.

En las últimas semanas, los cuerpos de emergencia de Reynosa han atendido diversos llamados relacionados con personas que intentaron atentar contra su propia vida. Especialistas advierten que la violencia que enfrenta el país también tiene un impacto directo en la salud emocional de la población.

Para Floriano Carrera, la violencia que vive México debe ser abordada como una pandemia debido a las profundas consecuencias que genera en la sociedad.

“Pero ante las crisis atópicas, es decir, las generadas por la violencia provocada por el ser humano, hay mucha dificultad para reconocer una crisis humanitaria, porque eso es también reconocer que como sociedad estamos fallando. Entonces hay una negativa; el gobierno niega, la sociedad niega, el empresariado niega, e intentar llevar una vida normal bajo una crisis soterrada, escondida y silenciada, afecta directamente la salud mental”, señaló.

La especialista indicó que la Iglesia Católica considera prioritaria la atención de la salud mental, especialmente en contextos marcados por conflictos familiares, sociales y comunitarios.

Explicó que mirar al pasado y reconciliarse con experiencias dolorosas permite construir mejores condiciones para enfrentar el presente y el futuro, además de reducir el sufrimiento emocional.

Añadió que la reconciliación también contribuye a disminuir el deseo de venganza y ayuda a prevenir conductas violentas hacia otras personas o hacia uno mismo.

“La salud mental es fundamental para tener un buen desempeño en el rol familiar, laboral, en la comunidad de fe y en la vida social. Una persona afectada en su salud mental sale a demandar en esos escenarios lo que siente que no tiene o a reproducir las espirales de violencia que pudo haber recibido. Por eso es importante cortar esa espiral mediante una buena atención para superar el trauma, pero sobre todo para comprender lo que se ha vivido”, concluyó.

La directora del Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación reiteró que atender la salud mental y promover procesos de reconciliación son herramientas fundamentales para construir comunidades más pacíficas y resilientes frente a la violencia.


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