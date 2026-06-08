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Tamaulipas

Señala titular de Cruz Verde manejo indebido en Canaco

Acusó que durante la administración previa se manejaron recursos sin transparencia, mencionando ingresos que no habrían sido justificados.

  • 08
  • Junio
    2026

La titular de la Cruz Verde, Nayeli Canales, denunció una serie de presuntas irregularidades administrativas y financieras relacionadas con la operación de la institución y su vínculo con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), encabezada por Abraham Rodríguez Padrón.

De acuerdo con su testimonio, al asumir funciones encontró que la Cruz Verde no contaba con registro legal vigente, asegurando que la asociación civil “no existía desde hace aproximadamente ocho años”, pese a que continuaba operando y recibiendo recursos. Señaló que no había acta constitutiva, RFC ni documentación oficial que respaldara su funcionamiento.

Canales afirmó que, tras acercarse a autoridades del área económica, se le confirmó que la organización no estaba dada de alta formalmente, por lo que inició el proceso para constituir una nueva asociación civil bajo el nombre Cruz Verde de Heroica Matamoros, registrada el 16 de mayo de 2026.

Asimismo, acusó que durante la administración previa se manejaron recursos sin transparencia, mencionando ingresos que no habrían sido justificados, como un monto aproximado de 287 mil pesos reportado en diciembre. También cuestionó el destino de cuotas y aportaciones, al señalar que no se reflejan en mejoras a las instalaciones.

La titular también denunció que algunas operaciones se realizaban a nombre de particulares y no de la institución, lo que podría constituir irregularidades fiscales. Añadió que existen cobros a pacientes sin sustento legal y que incluso se pretendía realizar procedimientos médicos sin permisos oficiales.

Finalmente, Nayeli Canales indicó que procederá legalmente para esclarecer los hechos y regularizar la situación de la Cruz Verde, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades correspondientes para investigar el manejo de recursos y garantizar la legalidad en la operación de la institución.

Hasta el momento, Abraham Rodríguez Padrón no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos.


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