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Internacional

Juez determina que ICE violó orden durante arrestos en Colorado

El fallo del juez de distrito R. Brooke Jackson señala que los agentes realizaron detenciones sin orden judicial y sin justificar riesgo de fuga

  • 12
  • Mayo
    2026

Este martes, un juez federal determinó que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Colorado violaron una orden judicial que limitaba las circunstancias bajo las cuales podían detener personas sin una orden de arresto.

De acuerdo con el juez de distrito R. Brooke Jackson, los agentes infringieron una resolución emitida en noviembre pasado, la cual prohibía realizar arrestos sin orden judicial salvo que existiera causa probable para considerar que la persona se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que además representaba un riesgo inminente de fuga.

Según el dictamen, desde entonces los agentes migratorios efectuaron detenciones “sin determinaciones individualizadas de causa probable previas al arresto sobre el riesgo de fuga”.

Ordenan capacitación obligatoria para agentes del ICE

Como parte del fallo, el juez ordenó que los agentes autorizados para efectuar arrestos sin orden judicial reciban capacitación específica sobre los límites establecidos por el tribunal.

Además, instruyó al gobierno estadounidense a entregar registros detallados relacionados con este tipo de detenciones.

La resolución deriva de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado, organización que cuestionó los llamados “arrestos colaterales”, en los que personas eran detenidas accidentalmente durante operativos migratorios.

ACLU acusa detenciones indiscriminadas

En la demanda, la ACLU acusó al ICE de realizar arrestos indiscriminados contra personas de origen latino como parte de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

El juez Jackson concluyó que el ICE no capacitó adecuadamente a sus agentes respecto a los requisitos establecidos en la orden judicial previa.

Por ello, determinó que dicha instrucción deberá impartirse en un plazo máximo de 45 días.

Asimismo, el fallo sostiene que la agencia migratoria “falló de manera uniforme” en cumplir con las obligaciones de documentación relacionadas con arrestos efectuados sin orden judicial.

Hasta el momento, el ICE no ha emitido una postura oficial sobre la resolución judicial.


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