Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_11_at_1_54_24_AM_0468bbd2fc
Tamaulipas

Sin agua y sin créditos, se desploma la siembra de sorgo

Raúl García Vallejo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, dijo que la crisis también ha empezado a afectar otros cultivos

  • 11
  • Junio
    2026

Las adversas condiciones que enfrenta el campo tamaulipeco provocarán una de las peores cosechas de sorgo de los últimos años, luego de que la superficie sembrada se redujera drásticamente por la sequía y diversos problemas económicos que afectan a los productores.

Raúl García Vallejo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, estimó que durante el ciclo agrícola otoño-invierno la producción apenas rondará las 800,000 toneladas, lo que representa una disminución cercana al 60% respecto a los niveles habituales.

Explicó que entre 150,000 y 200,000 hectáreas no pudieron sembrarse debido a la falta de humedad en los terrenos, situación agravada por la escasez de créditos, el incremento en los costos de producción y los bajos precios que recibe el agricultor por sus cosechas.

Recordó que en años anteriores la superficie destinada al sorgo en la zona norte del estado oscilaba entre 650,000 y 700,000 hectáreas; sin embargo, en este ciclo apenas se lograron establecer alrededor de 350,000 hectáreas.

El dirigente campesino advirtió que la crisis también afecta a otros cultivos, algunos de los cuales podrían registrar pérdidas parciales o totales antes de llegar a la cosecha.

Indicó que varios productores han optado por sembrar maíz, frijol y ajonjolí como alternativas, aunque existe preocupación por la llegada de la temporada de lluvias, ya que podría coincidir con los periodos de cosecha y ocasionar nuevas afectaciones.

Asimismo, señaló que la mayoría de los cultivos no cuentan con seguros agrícolas, por lo que cualquier daño ocasionado por exceso de humedad representaría pérdidas directas para los productores, quienes difícilmente recuperarían la inversión realizada.

García Vallejo agregó que las afectaciones podrían extenderse durante los próximos meses, debido a que muchas siembras se realizaron fuera de tiempo y en condiciones desfavorables, además de que varios cultivos presentaron un desarrollo irregular por la escasa humedad disponible.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_11_at_6_34_27_PM_44f655e728
CBTis 236 se une a la fiebre del fútbol con gran festejo
EH_UNA_FOTO_2_3f8378ab34
Viven en Matamoros gran ambiente por inicio de Mundial
EH_UNA_FOTO_30ce390f23
Señalan importadores de autos problemas por disposición del SAT
publicidad

Últimas Noticias

deportes_wataru_endo_5cefc47111
Wataru Endo se baja del Mundial FIFA y se retira de Japón
trump_iran_c6f26c738e
Asegura Trump que la guerra con Irán terminó; Teherán en silencio
EH_FALLECIMIENTO_39b353ec48
Fallece Brito, histórico defensor campeón del mundo con Brasil
publicidad

Más Vistas

nl_fraude_sampetrinos_2d5ef31866
Acusan de fraude millonario a padre e hijo sampetrinos
escena_lonche_de_huevito_5d53596df8
Lonche de Huevito reaparece tras rumores sobre su muerte
Monterrey_lluvia_archivo_79944d47e7
Alertan por ocho días de lluvias intensas en Área Metropolitana
publicidad
×