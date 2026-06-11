Sin agua y sin créditos, se desploma la siembra de sorgo

Las adversas condiciones que enfrenta el campo tamaulipeco provocarán una de las peores cosechas de sorgo de los últimos años, luego de que la superficie sembrada se redujera drásticamente por la sequía y diversos problemas económicos que afectan a los productores.

Raúl García Vallejo, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Tamaulipas, estimó que durante el ciclo agrícola otoño-invierno la producción apenas rondará las 800,000 toneladas, lo que representa una disminución cercana al 60% respecto a los niveles habituales.

Explicó que entre 150,000 y 200,000 hectáreas no pudieron sembrarse debido a la falta de humedad en los terrenos, situación agravada por la escasez de créditos, el incremento en los costos de producción y los bajos precios que recibe el agricultor por sus cosechas.

Recordó que en años anteriores la superficie destinada al sorgo en la zona norte del estado oscilaba entre 650,000 y 700,000 hectáreas; sin embargo, en este ciclo apenas se lograron establecer alrededor de 350,000 hectáreas.

El dirigente campesino advirtió que la crisis también afecta a otros cultivos, algunos de los cuales podrían registrar pérdidas parciales o totales antes de llegar a la cosecha.

Indicó que varios productores han optado por sembrar maíz, frijol y ajonjolí como alternativas, aunque existe preocupación por la llegada de la temporada de lluvias, ya que podría coincidir con los periodos de cosecha y ocasionar nuevas afectaciones.

Asimismo, señaló que la mayoría de los cultivos no cuentan con seguros agrícolas, por lo que cualquier daño ocasionado por exceso de humedad representaría pérdidas directas para los productores, quienes difícilmente recuperarían la inversión realizada.

García Vallejo agregó que las afectaciones podrían extenderse durante los próximos meses, debido a que muchas siembras se realizaron fuera de tiempo y en condiciones desfavorables, además de que varios cultivos presentaron un desarrollo irregular por la escasa humedad disponible.

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