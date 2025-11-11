Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_11_at_1_30_36_AM_6a4c3a192b
Tamaulipas

Socavones generan gasto millonario en el sur de Tamaulipas

COMAPA ha gastado casi $20,000 millones en reparaciones; 16 pozos ayudarán a prevenir hundimientos y 100 socavones seguirán pendientes en 2026

  • 11
  • Noviembre
    2025

Los socavones se han convertido en un problema recurrente y alarmante en Tamaulipas, una situación que se agrava por el mal estado del drenaje, las fuertes lluvias y el insuficiente mantenimiento de la infraestructura vital.

Estos factores, combinados con el constante flujo de agua subterránea, están provocando que el asfalto ceda, se deprima y finalmente colapse, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Esto se ha convertido en un problema económico de gran magnitud para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas. 

Desde 2024, la dependencia ha tenido que destinar recursos cada vez mayores para obras de reposición, acumulando hasta la fecha casi $20,000 millones de pesos en trabajos de reparación y mantenimiento para subsanar los daños provocados por hundimientos en calles y avenidas.

De acuerdo a reportes, se han registrado 231 socavones en distintos municipios, de los cuales el 40% provienen de Tampico.

Ante esto, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos del Estado implementaron una estrategia denominada “la salida más próxima” para investigar las causas que han originado la apertura de calles y hundimientos de tierra en la zona sur de Tamaulipas.

El fenómeno ha tenido un alto impacto económico: cada reparación cuesta alrededor de $3 millones de pesos, y en total se han destinado más de $19,000 millones de pesos para solucionar el problema, cifra que podría alcanzar los $20,000 millones en los próximos meses.

Tampico concentra el 40% de los casos, seguido por Madero con 28 por ciento y Altamira con 23 por ciento; el resto de los municipios del estado apenas suman el 9 por ciento. Incluso, el nivel de afectación supera al registrado en la Ciudad de México, según autoridades estatales.

El titular de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, explicó que el surgimiento masivo de socavones se considera un “fenómeno nuevo” y que será necesario realizar monitoreos del manto freático para determinar las corrientes subterráneas y tomar decisiones más precisas.

Como parte de las medidas, COMAPA y la dependencia estatal proyectan instalar 16 pozos de observación para medir la humedad del subsuelo, con el fin de obtener datos que permitan planear acciones preventivas y correctivas.

Las autoridades estiman que para 2026 aún quedarán alrededor de 100 socavones pendientes de reparación, o en proceso de cierre y reposición de pavimento.

Pozos de observación, la 'solución'

Instalar 16 pozos de observación para medir humedad en el subsuelo es la salida que ofrecen la COMAPA y Recursos Hidráulicos en el estado; llevará tiempo, pero conforme a lo dicho por las autoridades, dará tiempo a que se realicen reacciones y toma de decisiones para “echarle montón al tema de los socavones”, conforme a lo dicho por Quiroga Álvarez.

Cabe resaltar que para el año 2026 se habrán de quedar —según se estima— 100 de los 231 socavones pendientes por reparar o bien cerrar la calle y reponer pavimentación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

05202ce9_a7f4_46bf_a454_ab955af8f536_53e86fea80
Anuncian corte programado en el sector Rancho Grande, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T094331_297_9d71262476
Don Francisco, relojero que se convirtió en 'aliado del tiempo'
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T082308_427_552add0c26
Alud en mina deja 12 personas sin vida en República del Congo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_11_at_4_50_05_PM_1a78ec2647
Reconocen a jóvenes en el Premio a la Innovación 2025
josefat_feminicida_coahuila_f97564162b
A ocho años del crimen, dan 50 años a feminicida de Evangelina
EH_DOS_FOTOS_2025_11_11_T145650_572_c99ac3cb52
Sabrina Carpenter será Alicia en un nuevo musical de Universal
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×