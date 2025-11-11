Socavones generan gasto millonario en el sur de Tamaulipas

Los socavones se han convertido en un problema recurrente y alarmante en Tamaulipas, una situación que se agrava por el mal estado del drenaje, las fuertes lluvias y el insuficiente mantenimiento de la infraestructura vital.

Estos factores, combinados con el constante flujo de agua subterránea, están provocando que el asfalto ceda, se deprima y finalmente colapse, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Esto se ha convertido en un problema económico de gran magnitud para la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas.

Desde 2024, la dependencia ha tenido que destinar recursos cada vez mayores para obras de reposición, acumulando hasta la fecha casi $20,000 millones de pesos en trabajos de reparación y mantenimiento para subsanar los daños provocados por hundimientos en calles y avenidas.

De acuerdo a reportes, se han registrado 231 socavones en distintos municipios, de los cuales el 40% provienen de Tampico.

Ante esto, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos del Estado implementaron una estrategia denominada “la salida más próxima” para investigar las causas que han originado la apertura de calles y hundimientos de tierra en la zona sur de Tamaulipas.

El fenómeno ha tenido un alto impacto económico: cada reparación cuesta alrededor de $3 millones de pesos, y en total se han destinado más de $19,000 millones de pesos para solucionar el problema, cifra que podría alcanzar los $20,000 millones en los próximos meses.

Tampico concentra el 40% de los casos, seguido por Madero con 28 por ciento y Altamira con 23 por ciento; el resto de los municipios del estado apenas suman el 9 por ciento. Incluso, el nivel de afectación supera al registrado en la Ciudad de México, según autoridades estatales.

El titular de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, explicó que el surgimiento masivo de socavones se considera un “fenómeno nuevo” y que será necesario realizar monitoreos del manto freático para determinar las corrientes subterráneas y tomar decisiones más precisas.

Como parte de las medidas, COMAPA y la dependencia estatal proyectan instalar 16 pozos de observación para medir la humedad del subsuelo, con el fin de obtener datos que permitan planear acciones preventivas y correctivas.

Las autoridades estiman que para 2026 aún quedarán alrededor de 100 socavones pendientes de reparación, o en proceso de cierre y reposición de pavimento.

Pozos de observación, la 'solución'

Instalar 16 pozos de observación para medir humedad en el subsuelo es la salida que ofrecen la COMAPA y Recursos Hidráulicos en el estado; llevará tiempo, pero conforme a lo dicho por las autoridades, dará tiempo a que se realicen reacciones y toma de decisiones para “echarle montón al tema de los socavones”, conforme a lo dicho por Quiroga Álvarez.

