Tamaulipas

Socavones amenazan a vecinos en colonia Guerrero de Nuevo Laredo

Vecinos del sector reportaron este problema a El Horizonte y señalaron que ambos hundimientos surgieron a principios de año, pero eran más pequeños

  • 10
  • Marzo
    2026

En Nuevo Laredo, dos hoyancos surgieron como pequeños hundimientos en la calle, que con el paso de los días crecieron y ahora son socavones que amenazan la tranquilidad de los vecinos de la Colonia Guerrero.

Uno está ubicado en la Calle Guatemala entre Ocampo y Reynosa, y el segundo una cuadra después, en la Calle Guatemala entre Reynosa y Lerdo de Tejada.

Vecinos del sector reportaron este problema a El Horizonte, y señalaron que ambos hundimientos surgieron a principios de año, pero eran más pequeños.

Luego de reportarse a las autoridades, acudió personal de la Comapa para verificar, pero no le dieron seguimiento y cada día están más grandes.

Incluso uno de ellos se “tragó” una llanta que los mismos vecinos pusieron para alertar a los automovilistas y evitar que cayeran en el pozo.

Ambos tienen basura en su interior, y representan, además de una fuente de contaminación, un peligro grave para los automovilistas, peatones y vecinos del sector.


