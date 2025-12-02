Tamaulipas supera 300 socavones y prevén más en 2025

Más de 300 socavones se han registrado en todo el estado durante 2024, de los cuales el 90% se concentran en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, reveló Gabriel Arcos Espinosa, gerente general de Comapa Altamira.

Hasta mediados de noviembre, se tenían contabilizados 341 socavones en la entidad; del total, Tampico y Madero reúnen cerca del 70%, mientras que Altamira aporta alrededor del 20% (unos 78 casos), el restante 10% corresponde al interior del estado.

Las recientes tormentas tropicales y la creciente del río Pánuco, han provocado una elevación anormal del manto freático, lo que a su vez ha generado movimientos en el subsuelo y colapsos de infraestructura.

El secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, Rafael Quiroga Álvarez, advierte que el número total continúa en aumento; explicó que, tras los fenómenos meteorológicos de 2023 y 2024, el agua subterránea se infiltró en zonas urbanas, reblandeciendo el terreno y acelerando el deterioro de tuberías instaladas hace 50 o 60 años.

A esta condición se suma la antigüedad de las líneas de drenaje en gran parte del sur de Tamaulipas, “Son tuberías ya muy antiguas que se han ido parapesando, se cierran y eso provoca que la superficie del suelo colapse”.

Altamira, 12 reparados, 7 en proceso y un costo de 35 millones

Gabriel Arcos Espinosa, responsable de Comapa Altamira, explica que del total de socavones detectados en Altamira, 12 ya fueron atendidos y siete más están en reparación y es que cada intervención implica cambiar todo el tramo de tubería entre pozo y pozo, sustituyendo las líneas de concreto por PVC hidráulico, lo que encarece y alarga los trabajos.

Dijo que reparar los 78 socavones del municipio requeriría una inversión estimada de 35 millones de pesos.

Por su parte, el Secretario de Recursos Hidráulicos Rafael Quiroga informó que en Tampico y Ciudad Madero se han registrado 236 socavones en lo que va del año, de los cuales 155 ya fueron reparados. Coincide que la cifra total superará los 300 hundimientos, impulsada por el reblandecimiento del suelo y el colapso de infraestructura antigua.

Algunos hundimientos alcanzan cinco o seis metros, con capacidad para “tragar” vehículos completos, mientras que otros, aunque superficiales, representan riesgo para peatones y estudiantes, especialmente en zonas como el sector Miramar.

Programa metropolitano de prevención

Quiroga adelantó que ya se elabora un programa conjunto entre los municipios de Tampico y Ciudad Madero para: Atender y prevenir nuevos hundimientos; evitar el reblandecimiento del suelo mediante acciones técnicas y obras complementarias; Impulsar esquemas de reforestación urbana, clave para estabilizar terrenos en zonas afectadas.

Las autoridades piden a la ciudadanía paciencia, ya que la atención total del problema se extenderá hasta 2025.

“Tenemos ubicados todos los socavones del municipio, el compromiso es avanzar lo más rápido posible, pero cada reparación requiere tiempo y recursos”, concluyó Gabriel Arcos.

Comentarios