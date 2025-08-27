Cerrar X
Tamaulipas

Solicita Reynosa $380 mdp a Banobras para daños por inundación

El Ayuntamiento solicitó $380 millones de pesos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para atender los daños por la contingencia del 27 de marzo

  • 27
  • Agosto
    2025

El Ayuntamiento de Reynosa solicitó un financiamiento por $380 millones de pesos al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para atender los daños ocasionados por la contingencia del pasado 27 de marzo.

A casi cinco meses de la inundación que afectó a diversos sectores de la ciudad, persisten problemas como baches, infraestructura colapsada y zonas vulnerables a nuevos encharcamientos, lo que motivó a la administración municipal a gestionar este recurso extraordinario.

La solicitud fue confirmada por el propio Ayuntamiento, que atribuye la falta de liquidez a la baja recaudación de impuestos como el predial y de servicios básicos, entre ellos el suministro de agua potable.

El presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, detalló que se encuentra en trámite la gestión ante Banobras y que, aunque se prevé que el monto autorizado sea menor al solicitado, será de gran ayuda para el municipio. Señaló que los recursos se destinarán a reparar la infraestructura dañada por las lluvias de marzo, incluyendo atención a socavones y la mejora de la vialidad. Además, explicó que el alcance de estas obras podría incrementarse conforme los ciudadanos paguen sus prediales, ya que estos impuestos marcan la pauta para la planificación de obra pública en Reynosa.

Se espera que en los próximos días Banobras emita una resolución respecto a esta solicitud, lo que permitirá al Ayuntamiento atender de manera más efectiva las necesidades más apremiantes de las áreas afectadas por la contingencia.


