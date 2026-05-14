Solicita Magnicharters concurso mercantil tras suspender vuelos

Grupo Aéreo Monterrey, empresa conocida como Magnicharters, solicitó la apertura de un juicio de concurso mercantil, ante el Poder Judicial federal, luego de suspender sus operaciones aéreas desde el pasado 11 de abril.

Según circula en diversas publicaciones, la empresa presentó el pasado 8 de mayo el procedimiento ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México.

La jueza Nataly Pérez Hernández, a cargo del Juzgado Primero de Distrito, deberá determinar si admite a trámite la solicitud del juicio de concurso mercantil.

El hecho de que una empresa solicite concurso mercantil significa que se encuentra en un estado de insolvencia generalizada, lo que le impide cumplir regularmente con sus pagos a proveedores, bancos u otros acreedores.

Es un procedimiento judicial en México, regulado por la Ley de Concursos Mercantiles, cuyo objetivo principal es reestructurar sus deudas para evitar la quiebra y mantener la viabilidad de la empresa

Cabe recordar que Magnicharters, con 30 años de servicio, anunció el pasado 11 de abril la suspensión de sus vuelos, con el argumento de enfrentar “problemas logísticos”.

Posteriormente, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), suspendió temporalmente el Certificado de Operador Aéreo de Magnicharters, tras detectar falta de capacidad financiera que comprometía sus operaciones.

La cancelación de vuelos dejó pasajeros varados en los aeropuertos, además de afectar a agencias de viajes, sobre todo micro y pequeñas empresas, que ya habrán vendido los boletos de avión de la compañía para próximas salidas.

La semana pasada, la Secretaría de Turismo (Sectur) instaló una mesa de coordinación con agencias de viajes, operadores turísticos, aerolíneas y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para atender a los usuarios afectados y encontrar soluciones, como la colocación de los pasajeros en vuelos de otras compañías.

El declive de Magnicharters empezó a observarse en el último lustro, reflejando una caída de más del 50% en el número de pasajeros movilizados, según muestran cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Origen y propietarios de la aerolínea

El proyecto empresarial comenzó en 1984, impulsado por Augusto Bojórquez y Luis Bojórquez Maza, quienes fundaron Magnitur, una agencia enfocada en paquetes turísticos, logrando posicionarse rápidamente.

Magnicharters forma parte de Grupo Aéreo Monterrey y fue fundada por la familia Bojórquez como una extensión de dicha agencia, en 1994.

Con base en Monterrey, la compañía se especializó en vuelos chárter hacia destinos turísticos nacionales.

No obstante, en años recientes enfrentó una caída sostenida en su número de pasajeros, problemas financieros y señalamientos por adeudos millonarios, elementos que hoy contextualizan la crisis que atraviesa.

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