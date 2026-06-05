Solo 100 empleos es lo que dejará el tren México-Nuevo Laredo

La reactivación del servicio de pasajeros generará entre 80 y 100 plazas sindicalizadas en el estado; autoridades prevén beneficios indirectos para comercio, turismo y servicios

Aunque el regreso del tren de pasajeros entre la Ciudad de México y Nuevo Laredo representa uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del gobierno federal, el impacto laboral directo para Tamaulipas será relativamente limitado.

De acuerdo con representantes del sector ferroviario, la puesta en marcha de esta ruta generará entre 80 y 100 empleos sindicalizados en la entidad, principalmente vinculados a la operación de estaciones y atención a usuarios.

Pese a ello, trabajadores y autoridades coinciden en que el proyecto podría convertirse en un detonante económico para diversas regiones del estado, gracias al incremento en la movilidad de personas y la actividad comercial asociada.

La nueva ruta ferroviaria marcará el regreso del servicio de pasajeros a una conexión que desapareció hace más de tres décadas y que volverá a enlazar el centro del país con la frontera norte.

El recorrido abarcará aproximadamente 1,200 kilómetros y conectará a la Ciudad de México con Nuevo Laredo, pasando por ciudades estratégicas como Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey.

Rodolfo Torres Sánchez, delegado de Previsión Social en el sur de Tamaulipas de la Confederación de Ferrocarrileros de la República Mexicana, explicó que los empleos previstos estarán enfocados en actividades esenciales para el funcionamiento de las estaciones.

“Se estima que la reapertura de las estaciones generará entre 80 y 100 plazas para trabajadores sindicalizados en Tamaulipas”, señaló.

Los puestos incluirán personal de taquilla, limpieza y servicios de apoyo, indispensables para la atención de los pasajeros una vez que el sistema entre en operación.

Esperan derrama económica

Aunque el número de empleos directos es reducido en comparación con la magnitud de la inversión ferroviaria, autoridades estatales consideran que el beneficio real podría reflejarse en la actividad económica que genere el paso de viajeros por distintos municipios.

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, destacó que el proyecto forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la infraestructura y aprovechar la posición estratégica del estado.

Según la funcionaria, la nueva conexión ferroviaria impulsará cadenas de valor relacionadas con el comercio, el hospedaje, los servicios y el turismo, especialmente en las localidades ubicadas a lo largo del trayecto.

Además de mejorar la conectividad regional, el tren ofrecerá una alternativa de transporte para quienes se desplazan entre el centro y el norte del país, reduciendo la dependencia de los viajes por carretera y autobús.

Mientras avanzan los trabajos para concretar el proyecto, los trabajadores ferroviarios ven en el regreso de los trenes de pasajeros una oportunidad para recuperar parte de una actividad histórica que desapareció hace más de 30 años y que ahora busca volver a tomar fuerza en el país.

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