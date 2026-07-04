Lleva Sheinbaum la Pensión Mujeres Bienestar a Michoacán

La mandataria dijo que lla Pensión Mujeres Bienestar no solo es un apoyo económico, sino un reconocimiento al trabajo de cuidados hechos históricamente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó en este municipio la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, espacio donde afirmó de manera contundente que las mujeres son "el alma de la nación" y que es urgente reconocer plenamente sus derechos para erradicar la violencia de género.

Durante el evento, la mandataria federal vinculó directamente la violencia contra las mujeres con la discriminación y la falta de valoración en la sociedad. "Las mujeres somos personas y tenemos todos los derechos: el derecho a educarnos, a trabajar, al acceso a la salud especial... y también derecho a una vida libre de violencia", subrayó, haciendo un llamado a reconocer tanto a las figuras históricas como a las amas de casa, enfermeras, médicas y secretarias del presente.

Sheinbaum Pardo destacó que, tras el fin del periodo neoliberal, la Cuarta Transformación ha consolidado nuevos derechos mediante los Programas para el Bienestar, los cuales cuentan con una inversión de un billón de pesos este año.

Asimismo, apuntó que la Pensión Mujeres Bienestar no solo es un apoyo económico, sino un reconocimiento al trabajo de cuidados que históricamente han realizado, cumpliendo la promesa de que a la Presidencia "llegaron todas las mujeres".

Como parte de esta agenda, anunció la creación de un Centro LIBRE en cada municipio del país y la distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Al respecto, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en Michoacán un total de 146 mil 158 mujeres de 60 a 64 años ya reciben este beneficio.

Por su parte, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, elogió la gestión de la titular del Ejecutivo y adelantó que en la entidad se construirán 127 Centros LIBRE —superando el número de municipios— para dar cobertura prioritaria a las comunidades de los pueblos originarios. En representación de las beneficiarias, María del Carmen Villanueva Herrera agradeció el apoyo destinado a las mujeres indígenas del estado.

Finalmente, en el marco del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum envió una felicitación al pueblo y gobierno estadounidense, aprovechando la ocasión para recordar que todas las naciones del mundo tienen el derecho legítimo a ser libres e independientes.