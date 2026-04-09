Supervisa alcalde trabajos del programa "Aquí Andamos"

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, realizó un recorrido de supervisión para constatar los trabajos que llevan a cabo las cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, enfocado en mejorar la imagen urbana mediante acciones de limpieza, mantenimiento y rehabilitación en distintos puntos de la ciudad.

El edil destacó que actualmente operan 81 cuadrillas integradas por más de 500 trabajadores, quienes diariamente atienden tareas como reparación de pavimento, mantenimiento de alumbrado público, eliminación de grafiti y limpieza de vialidades, plazas y camellones. Subrayó que estas labores son fundamentales para ofrecer a la ciudadanía espacios más dignos y seguros.

Durante su visita, el presidente municipal también resaltó la coordinación con el gobierno estatal para fortalecer acciones en rubros como seguridad, infraestructura y servicios públicos. Asimismo, instruyó a las dependencias correspondientes a mantener el ritmo de trabajo, con el objetivo de continuar elevando la calidad de vida de los habitantes.

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