Alcalde supervisa reparación hidráulica en Ciudad Victoria

El presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, realizó un recorrido de supervisión en distintos puntos de la capital para verificar trabajos de reparación hidráulica y mantenimiento pluvial, como parte de las acciones implementadas para mejorar la operación de la red de agua potable y prevenir afectaciones en temporada de lluvias.

La primera inspección se llevó a cabo en el cruce de 4 y 5 Carrera Torres, en el Fraccionamiento Residencial Selectas, donde personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado realiza la rehabilitación de una fuga detectada dentro del sistema de distribución.

Reportan avances en rehabilitación de tuberías

Durante el recorrido, el gerente general de COMAPA Victoria, Fernando García Fuentes, informó que durante la actual administración se han reparado 7 mil 514 metros lineales de tubería dañada, además de instalarse mil 428 metros de nuevas redes para fortalecer la infraestructura hidráulica y mejorar la eficiencia en el suministro del servicio.

El funcionario explicó que estos trabajos forman parte de una estrategia permanente orientada a reducir fugas y optimizar la distribución del agua potable en los distintos sectores de la ciudad.

El alcalde reconoció la labor operativa del personal de COMAPA y destacó que gran parte de las intervenciones se realizan a partir de reportes emitidos por la ciudadanía a través de Aquatel 073, redes oficiales del municipio y las audiencias públicas del programa Día del Pueblo.

Señaló que la atención inmediata a este tipo de incidencias resulta clave para evitar pérdidas del recurso y mantener la continuidad del servicio para los usuarios.

Realizan limpieza en drenes pluviales

Posteriormente, Gattás Báez acudió al Arroyo María, donde dio inicio a los trabajos de limpieza y desazolve en los 37 kilómetros de drenes pluviales con los que cuenta la ciudad.

Estas acciones buscan retirar sedimentos y residuos acumulados para facilitar el flujo del agua y reducir riesgos de encharcamientos o desbordamientos durante precipitaciones intensas.

Como parte de la jornada, el alcalde también visitó la zona de 12 y 13 Anaya, en la colonia San Francisco, donde atendió una solicitud de vecinos relacionada con la instalación de protectores de seguridad en un canal de desagüe que atraviesa el sector habitacional.

La petición será evaluada por las áreas técnicas correspondientes para determinar su viabilidad y reforzar la seguridad de quienes habitan en ese punto de la ciudad.





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