Tamaulipas blinda frontera sanitaria con nueva caseta en Mainero

Con la operación de la caseta 'La Gloria', Tamaulipas busca reciprocidad en la vigilancia sanitaria y proteger el estatus zoosanitario del estado

La construcción de la caseta cuarentenaria y de inspección “La Gloria”, ubicada en el municipio de Mainero, registra un avance del 90%.

Con una inversión de 25 millones de pesos, este punto blindará la frontera sanitaria inspeccionando ganado, productos cárnicos y vegetales, provenientes de Nuevo León para prevenir el ingreso del gusano barrenador al estado.

Históricamente sólo el ganado, plantas y frutos de Tamaulipas eran revisados cuando cruzaban territorio neolonés en el punto de revisión antes de llegar a Linares; sin embargo, los productos y el ganado procedente del estado vecino nunca habían sido supervisados al ingresar a territorio tamaulipeco.

Con la operación de “La Gloria”, Tamaulipas busca reciprocidad en la vigilancia sanitaria y proteger el estatus zoosanitario del estado, garantizando que sólo ingrese ganado y mercancía que cumpla con los controles necesarios para evitar brotes de gusano barrenador y otras enfermedades.

Actualmente, con la propagación del gusano barrenador del ganado y la brucelosis, es urgente la supervisión de estas y otras enfermedades que podrían afectar la salud humana.

La caseta cuarentenaria tiene como objetivo establecer un filtro sanitario permanente en el límite con Nuevo León para verificar que el ganado bovino, caprino, ovino, equino y porcino, así como los productos y subproductos cárnicos, embutidos, pieles, huesos y vísceras que se transporten hacia Tamaulipas, cumplan con la normativa zoosanitaria vigente.

También se revisarán forrajes, pasturas y material vegetativo que pueda representar riesgo de plagas.

Nuevo León mantiene medidas de verificación en sus propios puntos de inspección, donde exige guía de tránsito, certificado zoosanitario de movilización, pruebas de brucelosis y tuberculosis vigentes, y aretado SINIIGA para todo el ganado bovino que pretenda ingresar o transitar por su territorio.

En el caso de productos cárnicos, solicita documentación que acredite su origen en rastros TIF o autorizados, así como el cumplimiento de la cadena de frío durante el traslado.