Tamaulipas conserva calificación positiva otorgada por Moody’s

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, señaló que la ratificación de estas calificaciones representa un respaldo al rumbo financiero

La agencia calificadora Moody’s Local México ratificó la calificación A.mx para el Gobierno de Tamaulipas y confirmó la nota AAA.mx de los créditos respaldados por los ingresos del estado, una evaluación que refleja la solidez de sus finanzas públicas y la capacidad para cumplir con sus compromisos financieros.

La decisión de la calificadora reconoce factores como la estabilidad en el manejo de los recursos, la disciplina presupuestal y la fortaleza de las fuentes de ingreso que respaldan las obligaciones financieras de la entidad.

Moody’s destaca estabilidad financiera de Tamaulipas

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, señaló que la ratificación de estas calificaciones representa un respaldo al rumbo financiero que mantiene la administración estatal y fortalece la confianza en el manejo de las finanzas públicas.

Indicó que los resultados son producto de una estrategia basada en el orden financiero, la transparencia y la disciplina en la administración de los recursos públicos, principios que, afirmó, han permitido fortalecer la capacidad del estado para atender las necesidades de la población e impulsar proyectos de desarrollo.

En su evaluación, Moody’s Local México tomó en cuenta diversos indicadores relacionados con la fortaleza financiera del estado, entre ellos la evolución de los ingresos, el desempeño presupuestal, la capacidad para generar ahorro interno, el nivel y sostenibilidad de la deuda, la liquidez y la calidad de la administración financiera.

La calificación AAA.mx, otorgada a los créditos respaldados por los ingresos estatales, corresponde al nivel más alto dentro de la escala nacional y refleja una capacidad muy sólida para cumplir oportunamente con las obligaciones de pago, incluso ante escenarios económicos complejos.

Resaltan disciplina en el manejo de la deuda pública

De acuerdo con la información presentada, durante la actual administración se han implementado acciones orientadas al fortalecimiento de los ingresos propios, la reducción responsable de la deuda, el uso eficiente del gasto público y el cumplimiento puntual de los compromisos financieros.

Estas medidas, señala el Gobierno de Tamaulipas, han contribuido a mantener una percepción favorable por parte de los mercados financieros y de las agencias calificadoras, además de consolidar una política enfocada en la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas estatales.