Tamaulipas le apuesta al talento para industria semiconductora

La primera generación está integrada por 50 docentes de instituciones de educación media superior y superior del Estado

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, dijo que como parte de la estrategia estatal para la formación de talento humano especializado, se puso en marcha el Programa de Capacitación en Backend: Ensamble, Prueba y Empaquetado (ATP), iniciativa estratégica impulsada por el Gobierno del Estado.

Dijo que el propósito es fortalecer proyectos enfocados en el desarrollo de la industria de semiconductores en Tamaulipas, estrategia que se realiza de manera coordinada entre la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), la Secretaría de Economía (SE), el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), el CINVESTAV Unidad Tamaulipas, el Colegio de Tamaulipas (COLTAM) y diversos organismos aliados.

“La capacitación especializada en procesos de ensamble, prueba y empaquetado de semiconductores permitirá fortalecer las capacidades técnicas y académicas de docentes e instituciones educativas”, dijo el funcionario estatal.

La primera generación está integrada por 50 docentes de instituciones de educación media superior y superior del estado, como la Universidad Autónoma de Tamaulipas; las Universidades Tecnológicas de Tamaulipas Norte, Matamoros, Nuevo Laredo y Altamira; las Universidades Politécnicas de Victoria y Altamira; el Tecnológico Nacional de México, en sus campus Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Ciudad Madero, así como el Instituto Tecnológico Superior de El Mante; además del CONALEP Tamaulipas, CBTis y CETis.