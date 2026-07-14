El estado registrará temperaturas elevadas, lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 60 km/h, según el pronóstico del SMN

Inicio / Tamaulipas / Tamaulipas tendrá calor de hasta 40 grados y vientos

El clima en Tamaulipas continuará marcado por temperaturas elevadas, lluvias aisladas y presencia de vientos fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este martes se prevén chubascos con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas, así como vientos del sur de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Las temperaturas máximas en la entidad oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius, mientras que algunos municipios fronterizos registrarán valores cercanos a los 36 grados.

Pronóstico por municipios

En Reynosa y Nuevo Laredo se esperan temperaturas máximas de 36 grados Celsius y mínimas de 26 grados.

Matamoros tendrá una máxima estimada de 34 grados y mínima de 27 grados, mientras que Tampico alcanzará los 31 grados como temperatura máxima y 26 grados como mínima.

Para Ciudad Victoria se pronostica una máxima de 34 grados y mínima de 27 grados, mientras que El Mante registrará alrededor de 33 grados como máxima y 24 grados como mínima.

Posible ciclón tropical en vigilancia

Las condiciones meteorológicas en el país están relacionadas con la presencia del monzón mexicano, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 19 sobre la Península de Yucatán.

Uno de los sistemas bajo vigilancia es una zona de baja presión ubicada a aproximadamente 440 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero, la cual mantiene un 80 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón tropical antes de finalizar la jornada.

El SMN informó que este sistema absorberá a la onda tropical número 18 y que sus desprendimientos nubosos ya generan efectos en las condiciones del tiempo en distintas regiones del país.

Recomendaciones ante lluvias y viento

El organismo meteorológico advirtió que las lluvias intensas pueden ocasionar aumentos en los niveles de ríos y arroyos, encharcamientos, inundaciones, deslaves en zonas de ladera y reducción de visibilidad en carreteras por presencia de niebla.

Además, las rachas de viento podrían provocar caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

En Tamaulipas, las condiciones para este día serán de ambiente templado a cálido durante la mañana y cálido a caluroso por la tarde, con lluvias aisladas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.