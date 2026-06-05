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Tamaulipas

Tráiler en fuga termina en llamas tras persecución en Texas

Ante la señal de los oficiales, el conductor fue enviado a una inspección secundaria; sin embargo, ignoró las instrucciones y aceleró para darse a la fuga

  • 05
  • Junio
    2026

Un presunto intento de tráfico de personas terminó en una intensa persecución, el incendio de un tractocamión y el rescate de 39 migrantes indocumentados, informaron autoridades federales.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, los hechos ocurrieron la noche del 4 de junio, alrededor de las 8:36 p.m., cuando un tractocamión llegó al puesto de control migratorio de Falfurrias, ubicado en la comunidad de Encino, Texas.

Unidad K9 detectó irregularidades en el remolque

Durante una inspección de rutina, una unidad canina K9 alertó a los agentes sobre el remolque. Ante la señal de los oficiales, el conductor fue enviado a una inspección secundaria; sin embargo, ignoró las instrucciones y aceleró para darse a la fuga.

Agentes de la Patrulla Fronteriza iniciaron una persecución activando luces y sirenas, mientras el sospechoso continuaba circulando por la carretera U.S. 281. Minutos después, elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas se unieron al operativo y lograron desplegar un dispositivo para inmovilizar el vehículo.

A pesar de que los neumáticos quedaron dañados, el conductor continuó avanzando varios kilómetros hasta que el tractocamión comenzó a incendiarse.

Rescatan a 39 migrantes antes de que el fuego consumiera la unidad

Las autoridades lograron detener la unidad y poner bajo arresto a los dos ocupantes de la cabina. Durante la intervención, los agentes descubrieron que varias personas se encontraban encerradas dentro del remolque.

Ante el riesgo inminente por el fuego, los oficiales abrieron la caja del tráiler y lograron rescatar a 39 presuntos migrantes indocumentados antes de que las llamas consumieran por completo tanto el tractor como el remolque.

Posteriormente, todos los involucrados fueron sometidos a evaluaciones médicas para descartar lesiones y quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes.

La Patrulla Fronteriza informó que este caso está siendo investigado conjuntamente por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza.

La Oficina de Responsabilidad Profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos está revisando el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los detenidos ni la nacionalidad de las personas rescatadas.

 


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