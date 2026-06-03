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Tamaulipas

Transportistas quedan atrapados por restricciones fronterizas

Ante las afectaciones económicas y operativas, exigen que autoridades de México y Estados Unidos alcancen acuerdos para resolver el problema

  • 03
  • Junio
    2026

Transportistas mexicanos mantienen una serie de reclamos por las restricciones operativas que enfrentan en los cruces internacionales de la frontera entre Tamaulipas y Texas, situación que, aseguran, está afectando la movilidad de las unidades y generando pérdidas económicas para el sector.

La inconformidad se ha manifestado en las inmediaciones del Puente Internacional Nuevo Progreso, donde operadores y representantes del transporte de carga denuncian que, aunque los camiones pueden ingresar con mercancía hacia territorio estadounidense, enfrentan dificultades para regresar cuando las unidades viajan vacías.

De acuerdo con los afectados, las disposiciones vigentes y las restricciones de circulación en determinadas rutas han provocado que muchos operadores queden limitados en sus opciones de retorno, además de enfrentar sanciones y multas por parte de autoridades del lado estadounidense al no poder cumplir con ciertos requisitos operativos relacionados con sus remolques y equipos de arrastre.

Los transportistas señalaron que el problema se ha prolongado durante varias semanas sin que exista una solución definitiva, por lo que solicitaron la intervención de autoridades aduaneras y de los gobiernos de México y Estados Unidos para establecer acuerdos que permitan un tránsito más eficiente y eviten afectaciones al comercio internacional.

Asimismo, hicieron un llamado para que las autoridades fronterizas escuchen sus planteamientos y revisen la normativa que actualmente limita el retorno de las unidades, al considerar que la falta de coordinación entre ambos países está generando obstáculos innecesarios para una actividad fundamental en la economía de la región.

Los inconformes confiaron en que el diálogo con las autoridades permita alcanzar acuerdos que garanticen la operación segura y ordenada del transporte de carga sin afectar la competitividad del sector en la frontera.


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