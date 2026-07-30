Va Nuevo Laredo por un puente abierto las 24 horas

Autoridades de México y EUA evalúan ampliar a 24 horas las operaciones del Puente III para agilizar el comercio y reducir la saturación fronteriza

Nuevo Laredo podría convertirse en el primer cruce fronterizo del país con operaciones ininterrumpidas de carga, luego de que autoridades aduaneras de México y Estados Unidos iniciaran el análisis para extender a 24 horas el servicio del Puente Internacional III "Del Comercio Mundial", una medida que busca agilizar el intercambio comercial y reducir la saturación en uno de los principales corredores logísticos de América del Norte.

Como parte del proceso, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), puso en marcha una encuesta dirigida a empresas transportistas, importadores, exportadores, agentes aduanales y demás usuarios del comercio exterior.

La consulta tiene como propósito conocer si el sector cuenta con la infraestructura, el personal y la capacidad operativa suficientes para mantener el movimiento de mercancías durante la madrugada, principalmente en el lado estadounidense de la frontera.

La eventual ampliación del horario permitiría distribuir los cruces de carga a lo largo de todo el día, disminuir las largas filas en los periodos de mayor demanda y ofrecer mayor flexibilidad a las empresas para programar sus operaciones logísticas.

El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, Edgar Orfelio Martínez Quintanilla, informó que durante la más reciente reunión con los sectores involucrados se exhortó a los usuarios del comercio exterior a participar en la consulta, ya que sus respuestas serán determinantes para medir la viabilidad del proyecto.

Indicó que la información recabada permitirá identificar las necesidades de personal, equipamiento y operación que requeriría un esquema de servicio continuo, además de evaluar si existe suficiente demanda para justificar la medida.

Con base en los resultados de la encuesta, las autoridades de ambos países determinarán si el Puente Internacional III está en condiciones de operar las 24 horas, una decisión que podría representar uno de los cambios más importantes para la logística del comercio internacional en la frontera de Tamaulipas.