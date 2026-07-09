Vacaciones dejarían derrama de mil 200 mdp en Tamaulipas

Comercios, hoteles, restaurantes y servicios turísticos serían los principales beneficiados durante el periodo vacacional de verano

Una derrama económica estimada en mil 200 millones de pesos podría generar el periodo vacacional de verano 2026 en los sectores comercio y turismo de Tamaulipas.

Abraham Rodríguez Padrón, presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, señaló que los principales beneficiados serán hoteles, restaurantes, tiendas de autoservicio, gasolineras y casetas de peaje, principalmente en zonas turísticas.

Playas concentran mayor movimiento

El representante empresarial explicó que las vacaciones de verano representan el periodo de descanso más largo del año, debido a que cerca de un millón de estudiantes concluyen actividades escolares y muchas familias aprovechan para viajar dentro del país.

Indicó que los destinos de playa son los lugares con mayor afluencia de visitantes en Tamaulipas, entre ellos Playa Bagdad y Playa Miramar, donde se espera una importante actividad económica durante las próximas semanas.

Rodríguez Padrón recomendó a los paseantes realizar sus traslados durante el día, principalmente entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche, debido a que durante la noche algunos establecimientos permanecen cerrados.

Explicó que la recomendación no está relacionada únicamente con temas de seguridad, sino con la posibilidad de enfrentar situaciones como fallas mecánicas, falta de combustible o alguna emergencia en carretera sin contar con servicios disponibles de manera inmediata.

Vacaciones de trabajadores del gobierno

El presidente de Fecanaco Tamaulipas añadió que otro factor que podría incrementar la movilidad económica será la salida de vacaciones de la burocracia estatal, programada para el 17 de julio.

Ante el cierre temporal de algunas dependencias, hizo un llamado a la ciudadanía que tenga trámites pendientes a realizarlos antes del periodo vacacional, ya que algunos procesos podrían retrasarse hasta el regreso del personal, como ocurre con gestiones en instituciones como el Registro Público de la Propiedad.

El sector empresarial señaló que el periodo vacacional representará una oportunidad importante para fortalecer la actividad turística y comercial en Tamaulipas, con beneficios para distintos negocios relacionados con el traslado, hospedaje, alimentación y recreación de los visitantes.