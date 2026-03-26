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Nuevo León

Inician 1 millón de alumnos en NL vacaciones de Semana Santa

Desde el 30 de marzo hasta el 10 de abril será oficialmente el periodo vacacional de Semana Santa para el sistema de educación básica en toda la entidad

  • 26
  • Marzo
    2026

La Secretaría de Educación de Nuevo León anunció que, a partir de este lunes 30 de marzo y hasta el 10 de abril será oficialmente el periodo vacacional de Semana Santa para el sistema de educación básica en toda la entidad.

Las clases se retomarán el próximo lunes 13 de abril.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025–2026, el receso escolar aplicará tanto para escuelas públicas como particulares, beneficiando a poco más de un millón de alumnas y alumnos.

“La Secretaría de Educación de Nuevo León informa que este lunes 30 de marzo inicia oficialmente el periodo vacacional de Semana Santa para el sistema de educación básica, el cual concluirá el próximo 10 de abril”, informó la secretaría.

Además de invitar a las familias neolonesas a aprovechar este tiempo para fortalecer valores y compartir momentos de calidad en armonía, las autoridades hicieron un énfasis especial en la protección de la infraestructura educativa.

La dependencia estatal exhortó a los vecinos y a la comunidad en general a sumarse a la vigilancia de los planteles para evitar robos o actos de vandalismo durante la ausencia de personal y estudiantes.

"Se solicita a la ciudadanía mantenerse atenta y reportar cualquier situación sospechosa dentro o fuera de los planteles educativos a través de la línea de emergencia 911", señaló la dependencia en su comunicado.

“Con esta medida, se busca que el retorno a las aulas el próximo 13 de abril se realice de manera óptima y sin contratiempos en los edificios escolares de los diversos municipios del estado”, puntualizaron la autoridades.

Fechas clave del periodo vacacional:

  • Inicio de vacaciones: Lunes 30 de marzo.
  • Fin del periodo: Viernes 10 de abril.
  • Regreso a clases: Lunes 13 de abril.

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