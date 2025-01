Vecinos de colonia Industrial denuncian drenaje abandonado

Los habitantes de la calle Ferrocarril en la colonia Industrial de Reynosa, Tamaulipas, llevan años lidiando con una problemática grave: el colapso de las líneas de drenaje.

Desde la administración de Maki Ortiz y hasta la actual gestión de Carlos Peña Ortiz, los vecinos han solicitado sin éxito la intervención de las autoridades municipales para reparar la infraestructura dañada.

La situación ha empeorado con el tiempo, porque las aguas negras han comenzado a infiltrarse en los patios de las viviendas, representando un riesgo significativo para la salud de las familias que habitan la zona.

“Es el drenaje que siempre está tapado, ya lo reportamos el año pasado más de 15 veces a la COMAPA y nunca han venido. Dijeron que iban a mandar el Vactor y no, nada. Es la calle Ferrocarril 1734 de la colonia Industrial”, expresó Faustino Guerrero, vecino afectado.

Además del impacto sanitario, la situación también supone un peligro en términos de seguridad. El ferrocarril pasa frente a las viviendas dos veces al día, y el exceso de humedad ha comenzado a reblandecer el terreno, incrementando el riesgo de accidentes.

“Toda la calle está postrada, está muy feo para transitar. El ferrocarril pasa también y mueve todo. Dicen que van a venir y nunca llegaron”, añadió Guerrero.

Ante la falta de respuesta, algunos residentes han optado por implementar soluciones por su cuenta. María Isabel, una de las afectadas, detalló cómo tuvo que invertir en tuberías para drenar el agua acumulada en su patio hacia la calle, debido a la inacción de las autoridades.

“Tuvimos que poner tubos para que drene el agua del drenaje y pueda salirse porque se nos está metiendo hasta las casas. Han venido a checar, pero no hacen nada. No somos escuchados, y la verdad, ya ni en COMAPA creemos”, lamentó la vecina.

El deterioro de las condiciones de vida en la colonia Industrial es evidente. La desatención de las autoridades ha generado frustración y escepticismo entre los vecinos, quienes, no obstante, insisten en su llamado para que se atienda esta necesidad urgente.

“Yo tengo un problema con el drenaje, a mí se me sale todo por el baño. A COMAPA le he ido bastantes veces a decir y quieren que uno pague, pero tampoco vienen ellos. Está tapado todo, no puedo lavar ni usar el baño porque el agua se regresa. Batallamos bastante”, comentó Amalia Santana, quien también enfrenta esta problemática.

Los vecinos continúan esperando una respuesta por parte de las autoridades para mejorar sus condiciones de vida y garantizar la seguridad de la zona.

