Persisten molestia por cierre de estancia infantil del ISSSTE

El cierre prolongado de la Estancia del Bienestar Infantil del ISSSTE en Reynosa ha despertado creciente inconformidad entre padres de familia, quienes ahora sospechan que existen intereses ocultos detrás de la negativa de las autoridades para reanudar el servicio.

Luego de las publicaciones realizadas por Info 7, en las que se informó que el centro permanece cerrado presuntamente por falta de impermeabilización, una falla derivada de las inundaciones del pasado 27 de marzo, el interés de los padres afectados se incrementó, así como su desconfianza hacia la versión oficial.

“Protección Civil pidió unos dictámenes, dichos dictámenes ya se cuenta con ellos y los dictámenes dicen que la escuela no tiene daño considerable, al contrario, la escuela está en condiciones óptimas para funcionar, solamente se hace una recomendación con el mantenimiento de la impermeabilización”, explicó Nancy Ramos, madre de familia afectada.

“Ya nos manifestamos con la directora, ya nos atendió, nos dice que de Victoria le niegan la reanudación del servicio”, agregó.

Padres de familia aseguran que han ofrecido su colaboración e incluso han propuesto cubrir los costos de los dictámenes técnicos y reparaciones, sin embargo, funcionarios del ISSSTE en Ciudad Victoria han impuesto diversas trabas para evitar que la estancia reabra.

El caso ha escalado al punto de que ahora solicitan la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para revisar la situación en Tamaulipas, pues aseguran que el cierre de estancias no es exclusivo de Reynosa.

“En Matamoros ya en junio cumple un año de estar cerrada. Cerraron en junio de 2024, están en la misma situación. Laredo, después de nosotros, cerró también el 2 de abril y hasta la fecha no hay respuesta. Victoria duró de tres a cuatro meses cerrada y apenas acaban de abrir, pero tienen demandada a la contadora pública Karim, que es la jefa del departamento de acción social, cultura y deportes”, denunció Nancy Ramos.

Mientras tanto, los padres trabajadores enfrentan serias complicaciones para cumplir con sus labores, pues deben llevar a sus hijos a sus centros de trabajo, incluso en condiciones inadecuadas.

“Requerimos el servicio para los niños. Yo en lo personal y los compañeros del hospital los tenemos que llevar porque no cuento con quién lo cuide”, relató Cindy Marlene Gutiérrez Pérez, trabajadora del ISSSTE. “Es un daño para el niño, porque aparte de todo, es un riesgo sanitario el que yo tenga a mi hijo ahí. Ya recurrí a nivel nacional, la doctora me dio el apoyo de hablar con alguien en México y ese alguien no me contesta. En Victoria tampoco contestan, entonces queremos hacer un llamado a las autoridades a nivel nacional para que nos apoye con esto”.

El malestar se intensifica ante la falta de explicaciones claras sobre el cierre, mientras los descuentos por el servicio siguen apareciendo en los recibos de nómina de los trabajadores.

“La estancia no tiene ningún daño estructural, no tiene por qué estar cerrada, ya están los dictámenes, faltan las firmas de Protección Civil que no nos quieren firmar”, expresó un padre de familia. “Queremos saber qué pasa, por qué tanta negación de querernos dar lo que por derecho le corresponde a nuestros hijos”.

“A nosotros nos descuentan de nuestra prestación, esos descuentos siguen y no es justo que nuestros niños no tengan el derecho a la educación”, remató Nancy Ramos.

