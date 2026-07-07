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Raúl Cantú presenta el 'Dragón Táctico' para Salinas Victoria
El automotor cuenta con una torreta giratoria de 360 grados, blindaje de alta resistencia contra impactos de armas largas, entre otras capacidades tácticas
Por Carlos Nava | 07 Julio 2026
Como parte del fortalecimiento del esquema de seguridad local, el alcalde Raúl Cantú de la Garza presentó la nueva División Táctica Municipal. Esta unidad especializada tiene como objetivo primordial reforzar la capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad y Vialidad para responder con mayor eficacia ante situaciones de alto riesgo en la demarcación.
El anuncio central de esta nueva etapa operativa es la incorporación del “Dragón Táctico”, un vehículo blindado de alta tecnología diseñado específicamente para intervenciones complejas.
El automotor cuenta con una torreta giratoria de 360 grados, blindaje de alta resistencia contra impactos de armas largas, sistema de videovigilancia interna y externa, cámara infrarroja, sirenas, estrobos y equipamiento tecnológico de punta para operaciones especiales. Asimismo, se integraron tres nuevas patrullas para ampliar la cobertura, vigilancia y capacidad de reacción en las distintas colonias del municipio.
Durante el evento de presentación, realizado en las instalaciones del C4 local, el mandatario estatal destacó que la seguridad ha sido el eje prioritario de su administración, consolidando una estrategia integral basada en infraestructura, equipamiento y dignificación policial.
“Hoy damos un paso más para consolidar un Salinas Victoria más seguro y en paz. Seguimos invirtiendo en herramientas que permitan proteger a nuestra gente y, al mismo tiempo, brindar mayor seguridad a quienes todos los días arriesgan su vida por nuestro municipio”, expresó Cantú de la Garza.
El alcalde recordó que el denominado "Modelo Salinas Victoria" ha marcado un punto de inflexión en la región a través de inversiones estratégicas previas. Entre los avances tecnológicos y de infraestructura implementados destacan:
- La construcción integral del moderno centro de comando C4 Salinas Victoria.
- La instalación de arcos de seguridad con cámaras de videovigilancia, reconocimiento facial y lectura de placas en puntos colindantes estratégicos.
- El equipamiento permanente con nuevos uniformes y capacitaciones constantes para el estado de fuerza.
- La asignación de un seguro de vida integral para los elementos de la corporación ante cualquier emergencia en cumplimiento de su deber.
Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de posicionar a Salinas Victoria como un referente de seguridad pública en el estado, privilegiando la paz de las familias locales y la integridad de sus cuerpos policiacos.