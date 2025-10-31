Piden a Sheinbaum priorizar diálogo sobre cancelación de rutas

El sector turístico del país se unió al llamado para priorizar el diálogo con Estados Unidos en lo referente al tema de la cancelación de rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia ese país.

Por ello, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tener un buen diálogo con el gobierno de Donald Trump para encontrar una solución al respecto.

“Lo que le pedimos a la presidenta y a todo el gobierno es que se tenga un buen diálogo con el gobierno de Estados Unidos, quien anunció la cancelación de 13 rutas operadas desde la República Mexicana hacia aquel país, para seguir trabajando y seguir mediando para llegar a un acuerdo que nos beneficie a todos porque esto puede ser una afectación para toda la región y no solo para el país”, declaró Antonio Cosío, presidente del CNET.

Explicó que aún no se tiene un dato exacto de la afectación que van a representar dichas restricciones porque muchos de esos vuelos apenas estaban iniciando, no se tiene mucha información, pero reconoció que sí puede haber un impacto a futuro, sobre todo en el crecimiento de vuelos hacia Estados Unidos.

Agregó que un punto favorable es que este viernes las aerolíneas afectadas con la medida se reunirán con la presidenta Sheinbaum en busca de alcanzar nuevos acuerdos.

“Estamos trabajando de la mano, sobre todo las tres principales aerolíneas nacionales Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, que el día de mañana se reúnen con la presidenta para llegar a un acuerdo”, anunció.

El dirigente del CNET además explicó que de las 13 rutas canceladas solo estaban en operación dos, por lo que el efecto es menor.

“No ayudan estos eventos, pero hay que entenderlo en un contexto más político en donde se están calentando las negociaciones de cara a la revisión del T-MEC, pero no se tiene una estimación significativa de afectación”, aseguró.

En otro tema, el CNET también aseguró que estará solicitando a todos los empresarios turísticos cuáles son los proyectos de inversión que tienen detenidos de cara a la celebración del Mundial de Futbol el próximo año, pues este documento se le presentará a la presidenta Sheinbaum para solicitar apoyos.

“A todos los segmentos nos han pedido que les digamos qué proyectos tenemos, en qué estamos atorados y en qué nos pueden ayudar para desatorarlos. Estamos en el proceso de recabar todos los procesos turísticos y presentar y dar solución”, explicó.

