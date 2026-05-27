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Coahuila

Joven muere tras volcadura en la autopista Saltillo-Torreón

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo acudieron al sitio después de recibir un reporte inicial sobre una supuesta pipa accidentada

  • 27
  • Mayo
    2026

Un joven murió la mañana de este miércoles luego de sufrir un accidente sobre la autopista Saltillo-Torreón, a la altura del kilómetro 50+500. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el conductor viajaba en un Chevrolet Chevy con placas del estado de Veracruz cuando perdió el control de la unidad, la cual terminó volcada tras dar varias vueltas fuera de la carretera.

Bomberos localizaron el vehículo destrozado

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo acudieron al sitio después de recibir un reporte inicial sobre una supuesta pipa accidentada. Al llegar localizaron el vehículo destrozado y confirmaron que el conductor había salido proyectado del automóvil, quedando sobre una cuneta sin signos vitales.

Versiones preliminares indican que el exceso de velocidad y el presunto consumo de alcohol pudieron influir en el percance.

Guardia Nacional resguardó la zona del accidente

La circulación fue parcialmente cerrada por elementos de la Guardia Nacional mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

La víctima fue identificada como Daniel Lara Ruiz, de 27 años, originario de Guanajuato. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para esclarecer las causas.


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