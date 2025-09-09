Cerrar X
Nacional

Vuelca pipa de gas en la México-Puebla; conductor resulta herido

Una pipa de gas volcó en el kilómetro 39 de la autopista México-Puebla durante la madrugada, lo que obligó al cierre total de la vialidad como medida preventiva

  09
  Septiembre
    2025

La autopista México-Puebla permaneció cerrada en ambos sentidos la mañana de este martes 9 de septiembre, luego de la volcadura de una pipa de gas ocurrida a la altura del kilómetro 39, alrededor de la primera hora del día.

Cierre preventivo desde San Marcos

Como medida de seguridad, las autoridades determinaron suspender la circulación desde la plaza de cobro de San Marcos para evitar riesgos a los automovilistas, lo que generó afectaciones en la movilidad de cientos de conductores que transitaban por la zona.

Por otra parte, el chofer de la unidad resultó herido en el accidente y fue atendido por paramédicos en el lugar. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la volcadura.

Por su parte, cuerpos de emergencia implementaron un operativo especial que incluyó una quema controlada del gas que transportaba la pipa.

Una vez finalizada esta maniobra, se procedió al retiro de la unidad para reabrir la circulación de la autopista.


Comentarios

